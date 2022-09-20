«Газпром нефть» расширяет прямые поставки топлива на Чукотку

Фото: «Газпром нефть»

Компания «Газпром нефть» и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение об увеличении поставок в регион бензина и дизельного топлива для промышленных и муниципальных предприятий. Топливо Омского нефтеперерабатывающего завода будет завозиться танкерами по Иртышу и Оби и далее по Северному морскому пути. С учетом растущих потребностей региона будет задействован дополнительный маршрут по железной дороге до порта Находка и затем морским транспортом. Планируется, что по итогам 2022 года объем поставок нефтепродуктов компании в Чукотский автономный округ увеличится на 45% – до 65 тыс. тонн.

««Газпром нефть» уже много лет сотрудничает с Чукотским автономным округом, - отметил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - Компания осуществляет круглогодичные регулярные поставки в регион высококачественного моторного топлива, обеспечивает керосином аэропорты Певек, Анадырь, Кепервеем. Традиционным сдерживающим фактором для роста отгрузок топлива на Чукотку всегда была сложная логистика. Но мы нашли новое эффективное решение, которое позволит значительно увеличить объемы поставок нашей продукции в регион уже в 2022 году».

«Бесперебойные поставки качественного топлива на Чукотку – одно из ключевых условий непрерывной работы промышленных и муниципальных предприятий, транспорта и коммунальных служб. Подписанное с «Газпром нефтью» соглашение предусматривает создание надежной системы обеспечения нашего региона топливом в долгосрочной перспективе, расширение уже существующих логистических цепочек поставок нефтепродуктов», - сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Напомним, «Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания, которая занимается всем комплексом работ – от разведки месторождений и добычи до переработки и сбыта нефтепродуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий.