«Запасайтесь наличкой»: два банка Турции отказали принимать платежи по картам «Мир»

Туроператоры, которые еще буквально на прошлой неделе уверяли россиян, что в Турции нет проблем с оплатой услуг картами «Мир», взяли свои слова обратно. Фото: Shutterstock

Туроператоры, которые еще буквально на прошлой неделе уверяли россиян, что в Турции нет проблем с оплатой услуг картами «Мир», взяли свои слова обратно. Если вначале проблемы возникали лишь с картами «Мир», выпущенными российскими банками, находящимися под санкциями (Альфа-банк, Сбер и др.), то теперь сбои стали происходить и с картами «Мир», выпущенными неподсанкционными банками, например «Тинькофф» или «Райффайзенбанк». В четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала россиян запасаться наличкой перед поездкой в Турцию.

Как рассказали в АТОР, количество торговых точек и банкоматов, где принимают карты «Мир» в Турции резко сокращается. Иногда платежи не проходят вовсе, иногда вдруг проходят со второй попытки - сообщают туристы на туристических форумах. Впрочем, в некоторых гостиницах и магазинах Турции карты «Мир» не принимались и ранее. Это могло быть связано как с политикой компании, так и с тем, что банк-эквайер просто не работает с российской платежной системой.

По данным министерства туризма Турции, Россия занимает второе место по турпотоку — с января по июль 2022 года страну посетили свыше 2,2 миллиона российских путешественников. В августе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что турецкие банки поработают над внедрением российской системы платежей «Мир». На это тут же отреагировал Минфин США, направив туркам предупреждение о последствиях работы с компаниями и физлицами из России, оказавшимися под санкциями. США заявили, что Турция поддерживает усилия России по обходу санкций и пригрозили последствиями. Кроме того, Штаты ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Пока официально о прекращении работы с картами «Мир» сообщили два частных турецких банка Bankas (он является крупнейшим в стране) и DenizBank. Снять наличные или оплатить покупки картой «Мир» по-прежнему можно в устройствах банков Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. При этом, как пишут на форумах туристы, если деньги снять не получилось, нужно просто попытаться это сделать в другом банкомате.

Чтобы избавиться от необходимости лишних платежей, туроператоры советуют россиянам отдыхать в Турции по системе «все включено». В этом случае наличка может понадобиться лишь на приобретение сувениров. В Стамбуле в АТОР советуют бронировать гостиницу как минимум с завтраками.

Что касается налички, то брать с собой в поездку можно доллары, евро, турецкие лиры (курс покупки их в России, правда, весь невыгоден), а также рубли - их можно обменять, а в некоторых гостиницах, ресторанах и аптеках даже напрямую расплатиться. Важно помнить: из России сейчас разрешено вывозить максимум 10 тыс. долларов на человека либо эквивалент в другой валюте.

АТОР советует менять рубли по прилету в аэропорту Антальи, там обменный курс лучше, чем на курортах. Впрочем, в последние дни сделать это не так то просто. В терминале аэропорта Антальи с воскресенья, 18 сентября, работал всего один банкомат (банка Halkbank), выдающий лиры по картам «Мир», и к нему выстраивается огромная очередь. Еще один вариант - расплачиваться картой китайской платежной системой UnionPay. Правда, ее принимают лишь в крупных городах.

По мнению туроператоров, что даже если турецкие банки полностью перестанут принимать карты «Мир», то сильно на турпотоке это не отразится, ведь 90% российских туристов оплачивают пакетные туры рублями оператору в России. Средний чек российских туристов по картам «Мир» в Турции составляет всего чуть более 4 тысяч рублей. Так что ста долларов в кармане на различные расходы вполне хватит.