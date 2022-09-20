Врач ответил на три главных вопроса про ковид

Пока в России растет число заразившихся коронавирусной инфекцией, новый рекорд превысил отметку в 59 тысяч случаев в сутки по данным на 16 сентября 2022 года, Всемирная организация здравоохранения объявляет о близком конце пандемии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока в России растет число заразившихся коронавирусной инфекцией, новый рекорд превысил отметку в 59 тысяч случаев в сутки по данным на 16 сентября 2022 года, Всемирная организация здравоохранения объявляет о близком конце пандемии. При этом вместе с ковидом растет и число сезонных ОРЗ, и гриппа. Отличается ли современный новый вариант «омикрона» по своим симптомам от ОРЗ и гриппа, кому на самом деле важно делать экспресс-тесты и ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и во что все-таки выльется пандемия коронавирусной инфекции? Сайт KP.RU поговорил с заслуженным врачом РФ, ведущим научным редактором сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаилом Каганом.

Можно ли сейчас отличить ОРЗ, грипп и «омикроновый» ковид?

По своим клиническим проявлениям – симптомам – эти заболевания не различимы. Дело в том, что штаммы, предшествовавшие омикрону, нередко вызывали нарушения обоняния и вкуса у заболевших в такой степени, которая почти не встречается при ОРВИ или гриппе, что позволяло заподозрить ковид с большой вероятностью. Омикрон и все его варианты подобные симптомы вызывают редко. К тому же сейчас коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает без пневмонии, ренгенологические проявления которой в виде изменений лёгких по типу «матового стекла» позволяли заподозрить ковид, потому что при ОРВИ и гриппе подобные изменения не часты. По оценке эксперта, обоняние и вкус при заболевании коронавирусной инфекцией сейчас пропадают примерно в 5% случаев.

Основные симптомы ковида этой волны:

- насморк,

- кашель,

- повышение температуры тела,

- чувство першения в горле.

- Эти симптомы неотличимы от всех остальных ОРЗ, которые могут другими циркулирующими возбудителями (их больше ста), - говорит Михаил Каган. – Такие симптомы, как усталость, мышечная боль и боль в суставах могут быть при любых ОРЗ и не являются отличительными признаками ковида. Поэтому сейчас саму коронавирусную инфекцию можно подтвердить только при помощи экспресс-тестов, или ПЦР-тестирования. Это же не ветрянка или корь, которые можно четко отличить по сыпи и специального тестирования не требуется.

Если ковид не отличить от ОРЗ и протекает он легко, то зачем делать экспресс-тесты, или ПЦР-тест?

Сейчас появились эффективные препараты прямого противовирусного действия, которые направлены на подавление SARS-CoV-2. Это лекарства на основе молнупиравира, который на 30% сокращает риск попасть в больницу и ещё более эффективный российский аналог препарата Паксловид.

- Это современные эффективные препараты, но не дешевые и от других инфекций не помогают. Поэтому целенаправленно лечить от ковида важно тех, кто находится в группе риска и у кого ковид может протекать тяжело, а это люди старшего возраста, люди с ослабленным иммунитетом, те, у кого есть хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, хронические болезни легких. Им надо начинать лечиться этими препаратами как можно раньше, с первых дней коронавирусной инфекции, поэтому эту инфекцию важно идентифицировать с помощью тестов, - говорит врач. – Всем специфическое лечение от ковида сейчас не нужно, потому что вызванная вариантом коронавируса «омикрон» инфекция протекает в большинстве случаев не тяжело, но вот группам риска специфическое лечение нужно и незамедлительно.

Экспресс-тесты и ПЦР-тестирование имеют значение и в плане понимания динамики развития самой пандемии, и для того, чтобы заболевший коронавирусом соблюдал изоляцию 5 – 7 дней и не распространял вирус дальше.

Куда повернет пандемия коронавируса и возможен ли локдаун?

- Мы все же достоверно не знаем, куда эта пандемия повернет, не следить за ней сейчас нельзя. Я живу и работаю в Оренбургской области, у нас сейчас нет никаких сложностей с госпитализацией, со свободными койками (госпитализация по России превышает 4 тысячи людей в подтвержденным ковидом в сутки, - прим. ред.) и пока не рассматривается необходимость заново открывать дополнительные места под ковидных больных. Я работаю в детской больнице и при поступлении мы всем пациентам проводим экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Хотя заболеваемость сейчас повысилась и у детей, опасные осложнения, такие как мультисистемный воспалительный синдром, встречаются редко примерно, один на три-четыре тысячи, - говорит Михаил Каган.

О локдауне сейчас тоже речи нет, считает эксперт.

- Локдауны могли сдержать распространение ранних вариантов коронавируса SARS-CoV-2, тогда все же симптомы были яркими и людей с маломанифестными формами было меньше. «Омикрон» же у многих сейчас протекает так, что они его, как говорится, практически не чувствуют, люди ведут активную жизнь и распространяют инфекцию дальше, - говорит Михаил Каган. – «Омикрон» проник и в страны с жесткими ограничениями, например, в Китай. Основная цель локдаунов заключается в том, чтобы быстрорастущую волну сделать более пологой и тем самым предотвратить переполнение больничных коек и перегрузку системы здравоохранения, но сейчас ситуация иная и такого риска нет. Видимо, все же появляющиеся всё новые и новые штаммы вызывают заболевание, опасность которого снижается и вся ситуация имеет тенденцию постепенно воплотиться в ещё один вариант ОРЗ. У нас сейчас из более чем ста возбудителей ОРЗ – 4 вызываются коронавирусами, родственными нынешнему, которые вероятно тоже передались от животных и в первые годы могли вызывать тяжёлые эпидемии, а потом, постепенно болезнь стала легче. Есть подозрение, что так называемый «русский грипп» - тяжёлая эпидемия конца 19 века, вызывалась одним из нынешних неопасных вирусов.