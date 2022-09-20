Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» доступны бесплатные курсы программирования для старшеклассников

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Обучение по проекту «Код будущего», доступно детям благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Оператором образовательного проекта выступает Университет 2035.

«Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для IT-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников. А к 2030 году благодаря федпроекту «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» освоят языки программирования около 1,2 миллиона молодых людей», - отметил Дмитрий Чернышенко.

«Курсы направлены на изучение современных языков программирования. На них школьники смогут не только получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей профессии. В 2021-2022 годах в рамках пилотного проекта бесплатные онлайн-курсы программирования уже прошли более 10 тысяч школьников из 10 регионов России», – отметил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.

Курсы длятся 2 года и включают в себя 4 учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат.

Пройти обучение как в онлайн, так и в офлайн формате могут школьники 8 – 11 классов. Наличие в регионе площадок для очного обучения можно посмотреть на интерактивной карте на странице проекта: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

Подать заявление на обучение может сам школьник, либо его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Для подачи заявки необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/futurecode. По результатам проверки заявления придет ссылка на вступительное испытание. Его необходимо пройти на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней с момента получения ссылки. После успешного прохождения испытания от имени родителей или законных представителей ребенка с образовательной организацией заключается договор на обучение за счет государства.