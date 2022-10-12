Как бизнес использует «время возможностей»: аналитики сравнили продажи за минувшие полгода с тем же периодом 2021 года. Фото: freepik.com.

ПОСЛЕ ВСТРЯСКИ РОЗНИЦУ ОТПУСТИЛО

В феврале-апреле 2022 года поведение российских покупателей резко изменилось, это подтверждают данные с онлайн-касс.

- Мы каждую неделю сравнивали продажи февраля-апреля 2022 года с аналогичными периодами года 2021 по фискальным данным с онлайн-касс, подключенных к ОФД Контура, - рассказывает аналитик фискальных данных системы автоматизации малого и среднего бизнеса «Контур.Маркет» Дарья Жигалина. - В феврале люди начали сметать бытовую технику (выручка выросла на 65%, средний чек на 101%), потому что доллар пошел вверх и начали уходить зарубежные бренды. В марте сначала взлетели продажи лекарств (+ 135%), затем продуктов (+ 82%), одежды и обуви (+ 45%). Люди закупались впрок. В апреле скупали мебель и товары для дома (+ 120%), мы связываем это с началом дачного сезона и уходом «ИКЕА».

К августу-сентябрю показатели розничного рынка «успокоились», резких взлетов и падений не было. В розничных сегментах проявились тенденции: где-то на рост, а где-то на стагнацию или снижение выручки.

ПРОДУКТЫ И АЛКОГОЛЬ НЕ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИЙ

За минувшие полгода выручка продуктовых магазинов выросла в среднем на 2% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а число чеков снизилось на 3%. Изменения незначительные и говорят о том, что люди покупают почти так же часто, а платят чуть больше. Продажи алкоголя принесли в среднем на 7% больше выручки, чем в марте-сентябре прошлого года. Пики продаж традиционно приходились на праздники (+ 11%). Рост количества покупок составлял от 0 до 6%. Тренды не дают повода для паники. Предпринимателей спасает то, что они имеют дело с продуктами и алкоголем, от которых люди не готовы отказываться.

- Продаж меньше, зато вырос средний чек, - делится владелец пивных магазинов-баров «Сушняк!» в Екатеринбурге Дмитрий Леванов. - Покупательская способность снизилась, но люди стали трепетнее относиться к покупкам: если употреблять алкоголь, то качественный. Еще стали экономить на упаковке: год назад гостю было без разницы, покупать пиво в бутылке, банке или на розлив, а сейчас выбирают розлив, так как он экономически выгоднее при том же самом вкусе, поэтому мы стали привозить более интересные сорта.

А ОДЕЖДА И ОБУВЬ — УПАЛИ

По данным Контур.Маркета (в систему сервисов Контур.Маркет входит ОФД) в 2022 году выручка продавцов вещей упала на 6%, а частота покупок — на 11% по сравнению с 2021 годом. Люди приобретают одежду, но экономят. По данным «Коммерсанта» продажи в секонд-хендах выросли в два раза. При этом, по словам издания «Ведомости», на «Авито» вырос спрос на одежду с характеристикой «в отличном состоянии»: женскую — на 84%, мужскую — на 52%.

Спортивная одежда и обувь принесла на 57% меньше выручки, чем в прошлом году, число чеков стало ниже на 11%. Непропорциональное снижение объясняется тем, что люди стали чаще заказывать европейские бренды в интернете и оплачивать с зарубежных счетов, поэтому через российские кассы проходит меньше чеков. Магазины осваивают параллельный импорт: поставку оформляют документально и следят за тем, чтобы соблюдать требования к маркировке.

- Европейская спортивная обувь подорожала на 15-25%. «Asics» и «Salomon» не ввозятся, магазины «Adidas» и «Nike» закрыты, остатки продали сетям типа «Канта» и «Мегаспорта», - объясняет руководитель отдела в сети обувных магазинов Вячеслав. - Сейчас мы решаем вопрос, где брать товар. Некоторые налаживают логистику через Азию, немного ввозят по параллельному импорту через Европу, Польшу, Турцию. Если раньше приходило 20 моделей нескольких цветов, то сейчас одна-две модели одного цвета. Стало сложнее с внутренними процессами при маркировке: если утрачен код, то при пересортице сложнее поменять пару, приемка стала дольше, иногда сами клеим коды.

В ОБЩЕПИТЕ РОСТ И ВПЕРВЫЕ — МАРКИРОВКА

В августе 2022 года выручка в заведениях общепита выросла на 24% по сравнению с концом лета 2021 года, а количество чеков увеличилось в среднем на 7%. Динамика роста превосходит даже показатели доковидного 2019 года.

- У роста есть несколько предпосылок, - считает эксперт «Контур.Маркета» для автоматизации общепита Жанна Шебаршова. - Отрасль гораздо сильнее пострадала от ограничений во время пандемии в марте-июле 2020, в самые сложные времена выручка проседала на треть по отношению к 2019 году. С тех пор общепит стал гораздо более гибким: внедрил доставку и автоматизировал учет продуктов так, чтобы рутина не отбирала время, деньги и управленческие ресурсы. Во многом благодаря пандемии общепит одним из самых первых начал перестраиваться под новые экономические условия весной 2022 года. Собственники быстро оптимизировали меню, нашли замену большинству импортных продуктов у местных производителей, наладили контакт с небольшими фермами и рыбными хозяйствами. Теперь у общепита новый вызов — маркировка.

Обязательная маркировка впервые затронула общепит, раньше она касалась только продаж в розничных магазинах. Заведениям нужно знать, какие требования предъявляет государство к обороту маркированной воды и молочной продукции.

Требования зависят от того, как именно общепит использует молочку и воду. Если заведение закупает продукцию только для приготовления блюд, а не для продажи на кассе, то перейти на маркировку нужно к декабрю 2023 года. Если заведение продает воду или молочку в упаковке через кассу (как в магазине), то уже этой осенью нужно работать по новым правилам. Сроки для розницы и общепита разные.

Эксперты «Контур.Маркета» отмечают, что маркировка существенно не повлияет на положительную динамику в общепите. Продажи постепенно растут, а пиковые значения по-прежнему приходятся на выходные и праздничные дни. Наиболее уверенно чувствуют себя заведения, которые продают алкоголь. Напомним, что алкогольные продажи и в рознице чувствуют себя неплохо.

КОМУ ПРОБЛЕМЫ, А КОМУ — ВОЗМОЖНОСТИ

Параллельный импорт и способы оплаты зарубежным партнерам - пока самые малопонятные сферы для нашего бизнеса. Некоторые ищут новых поставщиков в России, чтобы не зависеть от рисков, связанных с импортом. В поиске помогает проект Минпромторга «Биржа импортозамещения». На том же ресурсе есть «Торговый портал» о поставщиках аналогов и оригиналов, а еще - список товаров, которых касается параллельный импорт.

Ситуация с платежами зарубежным контрагентам тоже заставляет придумывать новые пути. Кто-то нашел в России аналоги и покупает сырье и товары за рубли. Если аналоги уступают по качеству, бизнесмены вынуждены открывать счета в странах, которых не коснулись санкции, например в Грузии, Армении, Казахстане.

- Мы проектируем и устанавливаем интеграционные системы для конференц-залов, музеев, переговорок, - говорит владелец компании Extend Евгений Лебедев. - Стало сложнее оплачивать закупку проекторов, экранов, и другой профессиональной техники из-за рубежа. Решили вопрос через наши связи: перевели деньги партнеру, у которого есть бизнес в Европе. Европейская контора оплатила груз поставщику в Германии. К счастью, уложились в беспошлинные 750 евро для транзита. В общем, решения всегда найдутся, были бы заказы.

В целом средний и малый бизнес продолжает делать то, что помогало ему оставаться на плаву во время карантинных ограничений. Так, предприниматели следят за программами господдержки для бизнеса. Например, для МСП продлили льготу для расчетов по системе быстрых платежей (СБП): предприятия до конца 2022 года смогут вернуть себе комиссию, которую перечисляют банкам за расчеты по СБП. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании о мерах поддержки экономики сообщал, что правительство РФ обсуждает продление еще 37 антикризисных мер.

Статью подготовили эксперты Контур.Маркета, системы сервисов автоматизации малого и среднего бизнеса: от ОФД до учета и аналитики.

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