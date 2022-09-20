Минобороны показало модернизированную ракету Х-29 ТД

Ракета Х-29 позволяет уничтожить все цели, которые стоят у нее на пути. Фото: Кадр видео

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной военной операции. Самолеты проходят потенциально опасные территории в бреющем полете, а потом резко, практически в вертикальном положении, взмывают в небо и мгновенно скрывается за облаками.

В военном ведомстве говорят, что там они производят захват цели и делают пуски, после чего разворачиваются на аэродром.

Но украинские военные стали жаловаться, что их боевую технику уничтожают какими-то странными беспилотниками или баражирующими боеприпасами. Никто даже не успевает рассмотреть, как они подлетают. Но те уверенно подбивают боевую технику даже в движении. Отстрелялся американский «Хаймарс», снялся сразу с позиции, и только разогнался, как его догняет какой-то снаряд.

На кадрах Минобороны штурман Су-34. Он нежно поглаживает рукой ракету под крылом самолета, как охотник борзую и комментирует: «Ракета Х-29 позволяет уничтожить все цели, которые стоят у нее на пути. Выполняем прицеливание, после этого, когда выполнили привязку, головка ракеты захватила цель, выполняется с дальности, допустим, 20-30 км, и после этого она летит точно в цель. В основном работаем по таким наземным целям, как ангары, скопление живой силы в определенном месте. Для того, чтобы использовать эту ракету, экипажу нужно пройти особенную подготовку».

Однако в НАТО подозревают, что под стеклянным «глазом» модернизированной Х-29 ТД спрятана система самонаведения, что имеет свой тепловизор. Именно он позволяет находить в лесу захватывать в прицел боевую бронетехнику противника даже по теплому следу в воздухе, что оставил работающий двигатель. Так, что уйти от такой ракеты американским, да и многим другим боевым украинским машинам просто нереально. Рано или поздно они встретятся со своей Х-29, а может и каким-нибудь другим изобретением российского военно-промышленного комплекса.

Отметим, что в ходе выполнении боевых вылетов экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 применяют и многие другие управляемые высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность». Все предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника в разных условиях.

«Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника, поражение средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем…», - отметил заместитель командира авиационной эскадрильи Антон.