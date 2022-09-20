Россияне рассказали, как часто берут кредиты

По данным аналитиков, россияне все чаще начинают брать кредиты, а размер занимаемых сумм со временем только растет. Фото: Shutterstock

По данным аналитиков, россияне все чаще начинают брать кредиты, а размер занимаемых сумм со временем только растет. Обращаясь в микрокредитные организации, заемщики уже берут не несколько тысяч, а больше 20, средние показатели потребительских кредитов и вовсе перевалили за полмиллиона. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как часто россияне обращаются за кредитами.

Как оказалось, хоть раз в жизни кредит брали две трети россиян. Только 33% опрошенных заявили, что никогда не брали взаймы, а всегда обходились своими силами и рассчитывали только на собственные доходы и накопления. Еще 26% респондентов добавили, что брали кредит только раз в жизни, когда их вынудили обстоятельства.

«Брала кредит один раз в 1985 году, получила тогда малосемейку и брала мебель, а потом на работе из зарплаты высчитывали все. Больше ни разу в жизни, подкапливала деньги и покупала то, что нужно», - вспоминает участница опроса.

А вот пятая часть россиян рассказывает, что всегда берет кредиты на большие покупки, накопить на которые никак не может.

«Большинство россиян берут кредиты, только на большие покупки, как квартиры или машины, а так можно почти всегда обойтись своими силами», - делится участница исследования.

Еще 5% признаются, что вынуждены брать кредиты довольно часто, поскольку их зарплаты не хватает на все необходимые вещи

«Раньше мы не брали кредиты на лечение, операции, отправку детей в школы, а сейчас все в кредитах с головой погрязли, даже те, кто получает выше среднего», - жалуется респондент.

При этом оставшиеся 14% говорят, что кредиты для них уже стали нормой жизни. Эта категория опрошенных привыкла жить в долг и не видит смысла укладываться в размер зарплаты. Опрошенные добавили, что порой им приходится брать один кредит, чтобы погасить другой, и даже сейчас, на момент участия в опросе, они имеют один или более кредитов. При этом некоторые из респондентов считают это удобным.

«Я кредитами пользуюсь всегда. Это удобно, и вовсе не значит, что зарплаты на что-то не хватает. Мне кажется, так можно сэкономить и не платить сразу большую сумму денег», - говорит участница исследования.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,1 тысячи человек.