Как Сергей Пускепалис беззаветно служил родине: рвался в Афганистан, ставил Распутина во МХАТе, гнал броневик в ДНР

Сергей Пускепалис попал в смертельную автокатастрофу 20 сентября. Фото: кадр из фильма

Звезда картин «Простые истины», «Как я провел этим летом», «Ледокол» и многих других Сергей Пускепалис попал в смертельную автокатастрофу 20 сентября. Множество коллег и друзей артиста поминают его добрым словом и скорбят. А «КП» вспоминает бескомпромиссную и ярко выраженную гражданскую позицию Пускепалиса: рожденный в СССР, он беззаветно служил родной стране, поддерживал русских солдат и всегда оказывал помощь тем, кто нуждается.

Фото: кадр из фильма.

Дорога в Афганистан

«Конечно, многие мои друзья воевали в Афганистане. Писали рапорты, чтобы их направили на службу для выполнения интернационального долга. Я тоже, когда начал службу, писал такие рапорты. Пока не пришел командир роты, порвал очередной рапорт, дал подзатыльник и сказал, чтобы я этого больше не делал. Но я туда стремился! И был направлен туда, в распределении было указано «команда 25-А», Афганистан. А потом вдруг неожиданно поменяли на «команду 50», то есть Военно-морской флот. И я с 1985 по 1988-й провел на флоте. Думаю, с переводом подсуропил Иван Ефимович Драгомирецкий, который занимался с нами начальной военной подготовкой в Саратовском театральном училище».

Фото: социальные сети

Русская литература — в театр

Войдя в 2018 году в руководство МХАТ им. Горького, Пускепалис сразу же как режиссер взялся прорабатывать и ставить классическую русскую литературу на сцене заведения. Так, он поставил спектакль «Последний срок» по инсценировке Виктора Распутина.

— С повестью «Последний срок» я столкнулся давно, и единственный критерий выбора этого материала — то, что он искренний, трогает, волнует по-настоящему, в первую очередь меня, — подчеркивал тогда артист. — А я захотел поделиться им со зрителями. Произведения Распутина заставляют нас заново осмыслить нашу знаковость, «русскость», наши родовые приметы, позволяют увидеть, за чем и в чем спрятана настоящая жизнь.

Фото: Кадр видео

«Плохая идея — забиться по щелям и выть»

В отстаивании идей русского мира Сергей был бескомпромиссен. Даже с родным братом, живущим в Литве, он не смог найти компромисс по этому вопросу. Пускепалис, как и погибший 20 лет назад Сергей Бодров-младший был уверен, что недопустимо выступать против родной страны в момент любого военного конфликта и боевых действий. При этом актер призывал к рассудительности и делам.

— На передовой солдатам очень важно знать, что они защищают и за что умирают, — подчеркивал Пускепалис. — Нет места унынию, это страшный грех. И самая плохая идея — забиться по щелям и выть. Да, о спецоперации мы не можем не думать. Однако во времена Великой Отечественной культура расцвела: кино, театры, фронтовые бригады.

Броневик для «Волка»

Пускепалис словом и делом помогал людям, много лет живущим под натиском ВСУ. Он отправлял им финансовую помощь, посещал ЛДНР, общался с ополченцами 109 батальона напрямую и называл Донбасс «точкой сборки русского мира». Как стало известно, Сергей попал в смертельное ДТП как раз, когда перегонял бронемашину Ford в помощь русским бойцам в Донецке.

— Вот броневик, который сейчас уходит к «Волку», — пояснил актер на одном из последних видео. — Находимся напротив театра (Ярославского драматического театра им. Волкова, которым руководил артист — Авт.), завтра выдвигаемся. Все работает, 100 килограммов. Здесь бронелисты, резина. Сейчас мы едем к Игорю Угольникову, наносим камуфляж, и 21-го числа мы отдаём его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».