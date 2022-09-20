Газманов вывел в свет тайную возлюбленную

Родион Газманов вывел в свет новую девушку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Исполнитель песни «Люси» Родион Газманов в этом году отметил 41-летие. Тем не менее, наследник Олега Газманова еще ни разу не был женат. Свою личную жизнь певец тщательно оберегает и почти не дает поводов для пересудов. А на все вопросы журналистов отвечает, что его сердце пока свободно. Но, похоже, он все-таки влюбился. На громкой премьере в столичном кинотеатре «Октябрь» Газманов-младший появился в компании очаровательной шатенки с длинными ногами и роскошным декольте.

Родион и его новая избранница посетили показ семейного приключенческого фильма «Красная шапочка». В широкий прокат отечественный вариант всем известной сказки выходит 22 сентября. Но еще до выхода ленты на экраны кинотеатров ее посмотрели столичные знаменитости. Премьера собрала немало звезд – от Филиппа Киркорова до Яны Рудковской. Неудивительно, что Родион Газманов не удержался и вывел в свет тайную возлюбленную. Артист не скрывал нежных чувств к своей девушке, хотя старался особо не афишировать их отношения. На красной дорожке он позировал фотографам в одиночестве. Зато, сидя в зрительном зале, не сдержался и положил руку на бедро своей спутницы. Газманов-младший с аппетитом поглощал поп-корн и был явно в приподнятом настроении.

Наследник Олега Газманова нежно положил руку на бедро своей спутницы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее певец рассказывал, какой он представляет себе свою будущую жену.

- С девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание. То есть она красивая и умная, - говорил Родион.

При этом артист подчеркивал, что он совсем не прочь завести семью и детей. Просто пока не встретил свою единственную, с кем ему хочется это сделать.

- Когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, от которого хочешь детей, тогда ты не задаешь себе вопросов о том, что ты будешь с ними делать, как их прокормить. Дети должны рождаться в любви, – заявил Газманов.

Родион Газманов – сын певца Олега Газманова и Марины Газмановой. Поначалу наследник известной фамилии не планировал становиться музыкантом. Он с красным дипломом закончил Финансовую академию при Правительстве РФ. Правда, еще студентом создал музыкальную группу, но всерьез на вокальную карьеру не рассчитывал. Родион работал финансовым аналитиком в торговой сети «Детский мир», затем занимался строительным бизнесом, недвижимостью и даже продвигал нано-технологии в сельском хозяйстве. Десять лет назад он окончательно забросил финансы и вплотную занялся музыкой. Сейчас Газманов-младший выступает на концертах, записывает альбомы и играет в театральных спектаклях.