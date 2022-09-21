Лед трогается, господа присяжные заседатели

Евгений Горбачев. Фото: Олег Николаев

29 августа 2022 года Гагаринский районный суд города Москвы изменил меру пресечения Евгению Горбачеву. Бизнесмен, находившийся под стражей с октября 2021 года, смог сполна оценить все нюансы работы современной следственной системы

Свое решение судья мотивировал сразу несколькими принципиальными для правового государства моментами. По уголовному делу в отношении Евгения Горбачева была допущена волокита, что подтверждается и прокуратурой, а сам предприниматель имеет несколько ведомственных и государственных наград и характеризуется исключительно положительно.

Вдобавок в материалах дела отсутствуют реальные факты того, что Горбачев препятствовал или может препятствовать ходу расследования и судебного разбирательства. Этот пассаж является одним из «любимых» и «рабочих» в аргументации следователей, но в этот раз суд в расчет его не принял. Позиция суда полностью соответствует призыву Президента РФ Владимира Путина, сделанному на XXV Петербургском международном экономическом форуме, о пересмотре оснований для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия

Лед еще не тронулся, господа присяжные заседатели, но арктическому строителю Евгению Горбачеву удалось пробить в нем весьма внушительную лунку.

Кто такой Евгений Горбачев?

Молодой российский предприниматель Евгений Горбачев с 2017 года по 2020-й руководил АО «Главное управление обустройства войск», а до назначения в АО «ГУОВ» занимался бизнесом. Акционерное общество реализовало более 1000 объектов военного строительства и в 2020 году вошло в перечень системообразующих предприятий России.

В конце 2016 года компанией «Спецстрой-1», в которой работал Евгений Горбачев, были сданы оборонному ведомству и введены в эксплуатацию военные объекты на мысе Шмидта и острове Врангеля. Однако после того как все работы были выполнены и заказчик принял их без замечаний, масштабное строительство вдруг стало предметом пристального внимания следственных органов.

По версии следствия

Уголовное дело в отношении Евгения Горбачева было возбуждено по печально известной «предпринимательской» 159-й статье УК: хищение денежных средств. Как правило, сама статья до недавнего времени уже являлась весомым поводом для заключения обвиняемого под стражу. Следственным органам такая мера пресечения нередко служит дополнительным элементом давления на арестованного, а сроки ведения следствия по ней ничем не ограничены и могут тянуться сколь угодно долго.

В стране уже появился своеобразный «клуб» успешных предпринимателей, которые после добросовестного выполнения всех контрактов, вдруг стали фигурантами уголовного преследования по 159-й статье. Как правило, фабула одна. Бизнес строит значимые для России объекты с привлечением бюджетных средств, а по завершении работ привлекают уже самих бизнесменов. Обвинения рассыпаются в судах, но предприниматели успевают побывать под стражей, а их бизнес оказывается под угрозой дальнейшего существования.

Не стало исключением из сложившейся практики и дело в отношении Евгения Горбачева. В октябре 2021 года он был заключен под стражу, несмотря на полное отрицание собственной вины и смягчающие обстоятельства. Накануне судебного процесса у предпринимателя родился третий ребенок.

Тщетная защита

Защита обвиняемого в уголовном преступлении является гарантированным государственным актом. Однако реализовать ее на практике не так-то просто. Например, Евгений Горбачев неоднократно просил следствие допросить его в качестве обвиняемого, чтобы донести до следствия свою версию. Данное ходатайство было удовлетворено, но… предпринимателя никто так и не допросил.

Точно также следствие отнеслось к ходатайствам защиты о производстве следственных действий, направленных на проверку своей версии. Следователь либо отказывал в их удовлетворении, либо удовлетворял, но оставлял без исполнения. Например, стороной защиты было заявлено ходатайство о допросе трех свидетелей, которое было удовлетворено, но не реализовано.

Фото: Олег Николаев

Прокуратура недовольна

Внимательно наблюдавшая за соблюдением законности в данном уголовном деле прокуратура ЮЗАО города Москвы неоднократно констатировала нарушение следствием статьи 6.1 УПК РФ. Это нарушение выразилось в длительным непроизводстве следственных действий с участием обвиняемого, заключенного под стражу. Иными словами, Евгений Горбачев сидел в камере просто так, без какой-либо насущной необходимости. Кроме того, прокуратура зафиксировала нарушение порядка рассмотрения и разрешения ходатайств со стороны защиты.

Несмотря на то, что суд принял во внимание точку зрения защиты и прокуратуры, точку в этом уголовном деле ставить пока рано. Переведенный из СИЗО под домашний арест Евгений Горбачев готов ответить на все вопросы следствия, вот только оно не спешит их задать. 159-я статья, к сожалению, позволяет допускать практически безальтернативную версию следствия до обвинительного заключения.

Такие обвинения все чаще и чаще разваливаются в российских судах, а на повестку дня Президент РФ Владимир Путин вынес вопрос пересмотра оснований для заключения предпринимателей под стражу. Уголовное дело в отношении арктического строителя пришлось как раз на смену приоритетов и «декримининализацию» в отношении экономических преступлений. Поэтому в зале суда, принявшего знаковое решение, мы увидели состязательность не только следствия, прокуратуры и защиты, а вчерашнего дня с завтрашним.

Эта состязательность дает все основания полагать, что в этом завтра каждый будет честно выполнять свою работу. Строители – строить и крепить мощь родной страны, а правоохранительные органы – добросовестно вести следствие и укреплять веру российских граждан в правосудие и порядок.