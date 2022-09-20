В Луганске и Херсоне появятся памятники Екатерине Второй. Об этом стало известно после встречи заместителя председателя Российского военно-исторического общества РВИО Николай Овсиенко с мэром Луганска Манолисом Пилавовым. Фото: РВИО

В ходе встречи в штаб-квартире РВИО заместитель председателя общества Николай Овсиенко обсудил с мэром Луганска Манолисом Пилавовым. идею установки в Луганске памятника Екатерине Второй, как основоположнице города.

- 14 (25) ноября 1795 года Екатерина II издала указ об основании в долине реки Лугань первого на юге Российской Империи чугунолитейного завода. Для работы на предприятии привлекались специалисты из российских губерний, и в 1797 году здесь был образованпоселок, получивший название Луганский завод, - рассказал Манолис Пилавов, и отметил, что в прежние годы жители Луганска неоднократно предлагали создать памятник Екатерине Второй. Но проект не был реализован.

Николай Овсиенко поддержал инициативу и отметил, что в данный момент Российское военно-историческое общество проводит конкурс на лучший проект памятника Екатерине Второй в Херсоне. Заместитель Председателя РВИО пригласил к участию в конкурсе скульпторов и архитекторов из Луганска и напомнил, что прием заявок осуществляется до 10 октября 2022 года.

Также стороны обсудили образовательные и просветительские программы, в частности преподавание истории в Луганских школах.

КСТАТИ

Напомним, что РВИО занимается восстановлением важнейших памятников на территории ЛНР: мемориала «Непокоренные» в городе Краснодон и памятника князю Игорю в станице Луганская, неподалеку от столицы Луганской Народной Республики.