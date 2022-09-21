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Звезды20 сентября 2022 22:00

За месяц до гибели Сергей Пускепалис рассказал о том, каким будет его последний день

Последнее интервью режиссера выглядит мрачным предзнаменованием
Сергей СЕЛЕДКИН
Сергей СЕЛЕДКИН
20 сентября погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

20 сентября погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

Фото: Иван ВИСЛОВ

20 сентября погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. На трассе М-8 в Ярославской области столкнулся со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Артист перегонял микроавтобус, купленный для защитников Донбасса.

Как сказал о Пускепалисе ректор ГИТИСА Григорий Заславский, своей жизнью актер утверждал важность гражданской позиции. Он говорил, что нельзя оставаться в стороне и нужно быть со своим народом.

А на протяжении многих лет Пускепалис играл положительный образ военного человека.

- В современном кинематографе эти герои часто позиционировались как отрицательные, - подчеркнул ректор ГИТИСа, - но Пускепалису было важно, чтобы эти люди появлялись как настоящие герои.

Смерть актера стала неожиданностью для всех, но удивительно, что месяц назад Сергей говорил о смерти в интервью блогеру Диане Канди. Видео, опубликованное 26 июля, стало последним большим интервью актера, а комментаторы называют его мрачным предзнаменованием не только из-за тематики, но и из-за черно-белых, траурных кадров в начале.

Последняя часть интервью полностью посвящена смерти, а на вопрос, что он будет делать в свой последний день, актер отвечает:

- Чехов просил устриц и шампанского. А я не знаю. Может быть, это будет какая-то абсурдная вещь...

Предлагаем вниманию читателей выдержки из различных выступлений Пускепалиса, опубликованных в последнее время.

О себе

Всех всегда интересует, кто я. Папа у меня литовец, мама болгарка. Всю жизнь я прожил на Чукотке. А когда у меня спрашивают, кто я, отвечаю: русский болгарско-литовской национальности.

На Луне легче, чем на Чукотке

Раньше на Чукотке было легче жить, чем сейчас. Там платили хорошие деньги, если ты работал на Севере - это означало, что ты первоклассный специалист. А сейчас, мне кажется, на Луне легче, чем на Чукотке. Потому что отношение к тем, кто на Луне - другое, хотя обстоятельства жизни такие же. Этот край не предполагает, чтобы там люди жили, Кислород есть, все остальное - мимо. Те, кто там живут - герои. Просто они не осознают этого и уже привыкли. Ну живем и живем, герои и герои.

Что для меня быть русским

Больше нет ни одной национальности, которая носила бы такой характер. Русский - это добрый. Русский - это смекалистый. Русский - это сильный. Русский - это сентиментальный. И русский - это щедрый.

О воспитании детей

Я думаю, детей воспитывать не надо. Надо жить так, как ты хочешь, чтобы жили твои дети. На самом деле, воспитывают детей не родители, а окружение родителей. Ребенок смотрит, с какими людьми общаются родители, и делает выводы. У моей мамы все друзья были достойными людьми, работягами и тружениками, малярами, штукатурами...

Я хотел быть не актером, а летчиком...

Так как отец мой работал в службе горюче-смазочных материалов, то все мои друзья были летчики, геологи. Я мотался по всем кабинам и шел прямой дорогой в армавирское летное училище как гражданский летчик.

Но так случилось, что после Чукотки мы переехали в Железноводск, а там была театральная студия, где преподавала Галина Николаевна Касьянова. Это была особая студия, она располагалась при детской комнате милиции. Я не хулиганил, хорошо учился, но стоило сказать на улице: "Я из драмкружка" - нам почтительно уступали дорогу и говорили: "О!". Никогда не думал связывать свою жизнь с актерством, но в пятнадцать лет поехал поступать в Саратовское театральное училище за компанию. Удивительно, что поступил...

Учился как в стране глухих

Открою тайну. Я до третьего курса не понимал, чему учусь. Жил, как в стране глухих, повторял то, что просят и был у меня стимул, чтобы не отчислили, а то, вроде, неловко. И лишь к третьему курсу я осознал, что к чему. Это не так поздно. К некоторым актерам это вообще никогда не приходит.

Мои желания сбылись

Благодаря тому, что я актер, получилось быть и летчиком, и метеорологом, и доктором и вообще перебрать массу разных профессий. Так что, мне кажется, в какой-то степени мне удалось осуществить свою мечту.

Почему я стал режиссером

Десять лет я проработал в саратовском ТЮЗе как актер. А потом стал понимать, что успех моих ребят меня стал интересовать больше, чем собственный. Потом случилась моя историческая встреча с Петром Фоменко, который меня увидел и узаконил во мне то, за что все ругали. После моего первого спектакля газеты написали, что это был взрыв хулиганства в благопристойном ТЮЗе. А Петр Наумович сказал, что я все делаю правильно. Фоменко был человеком, который внес в меня восторг жизни.

Что не так с нынешним кино

В советском кино была иная система возможностей реализовать идею. Не нужно было думать о том, как отбить деньги. Поэтому и возникали картины, которые пропагандировали доброе и светлое. Нынешнее кино похоже на сломанную игрушку. Главным стал продюсер, а идейное содержание подминается под то, отобьется фильм или не отобьется.

Об упрощении в кино и театре

Я всегда говорил, что в кино не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Какое мы показываем кино, какие мы ставим спектакли - такое зритель и будет от нас требовать. Чем больше отдаешь легкому, быстрому, ненаряжному - тем быстрее все упрощается. Но это не может продолжаться вечно, потому что столько испорченных людей в нашей стране нет.

О московском зрителе

Нет, я все-таки ошибся. У меня такое ощущение, что в Москве испорченные люди не закончатся никогда. А вот в регионах они лучше, чище и требуют другого контента.

Воспрянет ли отечественный кинематограф

Мне бы хотелось думать, что этот вынужденный кризис нам крайне необходим, чтобы прокатчики и продюсеры повернули свои взоры на наше кино: а сами-то мы, что, не умеем снимать?

Нужна ли цензура

- У нас была цензура на пошлость, непотребство, бесхудожественность. Это была нужная цензура. В свою очередь я считаю, что театр и кино должны подставлять плечо зрителю. А контент, который подсказывает, какое ты несовершенное существо - я считаю, делают враги. Почему? потому что в человеке постоянно присутствует идея самоубийства. Поэтому страшный грех - культивировать в человеке, а подчас и в целом обществе, мысли о собственной ненужности и несостоятельности.

Об интеллигенции

Антон Павлович Чехов про русскую интеллигенцию говорил: "любая реформа вдохновляет нашу интеллигенцию собрать чемодан, уехать за границу, квохча и кудахча, а потом не знать, как вернуться назад". Вот это очень точно.

В чем задача искусства

Как говорил Виктор Розов, больной должен уйти здоровым, здоровый - несколько больным. Я согласен. Роль искусства в этом.

Чем сердце успокоить

Я думаю, Бог спасет мир. Слушаю нашего философа Алексея Осипова. Он говорит просто, понятно, я ничего не запоминаю, но после его выступлений благость остается. Очень люблю читать. Алексея Слаповского, например. Мой любимый роман - "Первое второе пришествие". Иногда человек забывает какой подарок - его жизнь, его возможности. Забывает о том, что можно радоваться и радовать других. У Слаповского этой любовью пронизано все, он видит необычное в обычном маршруте автобуса. И это чудо сделало меня его поклонником.

Как надо жить? я думаю, надо жить как должно и будь что будет.

Шоу-бизнесУТРАТЫСергей Пускепалис: досье KP.RU