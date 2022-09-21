За месяц до гибели Сергей Пускепалис рассказал о том, каким будет его последний день

20 сентября погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Фото: Иван ВИСЛОВ

20 сентября погиб заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. На трассе М-8 в Ярославской области столкнулся со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Артист перегонял микроавтобус, купленный для защитников Донбасса.

Как сказал о Пускепалисе ректор ГИТИСА Григорий Заславский, своей жизнью актер утверждал важность гражданской позиции. Он говорил, что нельзя оставаться в стороне и нужно быть со своим народом.

А на протяжении многих лет Пускепалис играл положительный образ военного человека.

- В современном кинематографе эти герои часто позиционировались как отрицательные, - подчеркнул ректор ГИТИСа, - но Пускепалису было важно, чтобы эти люди появлялись как настоящие герои.

Смерть актера стала неожиданностью для всех, но удивительно, что месяц назад Сергей говорил о смерти в интервью блогеру Диане Канди. Видео, опубликованное 26 июля, стало последним большим интервью актера, а комментаторы называют его мрачным предзнаменованием не только из-за тематики, но и из-за черно-белых, траурных кадров в начале.

Последняя часть интервью полностью посвящена смерти, а на вопрос, что он будет делать в свой последний день, актер отвечает:

- Чехов просил устриц и шампанского. А я не знаю. Может быть, это будет какая-то абсурдная вещь...

Предлагаем вниманию читателей выдержки из различных выступлений Пускепалиса, опубликованных в последнее время.

О себе

Всех всегда интересует, кто я. Папа у меня литовец, мама болгарка. Всю жизнь я прожил на Чукотке. А когда у меня спрашивают, кто я, отвечаю: русский болгарско-литовской национальности.

На Луне легче, чем на Чукотке

Раньше на Чукотке было легче жить, чем сейчас. Там платили хорошие деньги, если ты работал на Севере - это означало, что ты первоклассный специалист. А сейчас, мне кажется, на Луне легче, чем на Чукотке. Потому что отношение к тем, кто на Луне - другое, хотя обстоятельства жизни такие же. Этот край не предполагает, чтобы там люди жили, Кислород есть, все остальное - мимо. Те, кто там живут - герои. Просто они не осознают этого и уже привыкли. Ну живем и живем, герои и герои.

Что для меня быть русским

Больше нет ни одной национальности, которая носила бы такой характер. Русский - это добрый. Русский - это смекалистый. Русский - это сильный. Русский - это сентиментальный. И русский - это щедрый.

О воспитании детей

Я думаю, детей воспитывать не надо. Надо жить так, как ты хочешь, чтобы жили твои дети. На самом деле, воспитывают детей не родители, а окружение родителей. Ребенок смотрит, с какими людьми общаются родители, и делает выводы. У моей мамы все друзья были достойными людьми, работягами и тружениками, малярами, штукатурами...

Я хотел быть не актером, а летчиком...

Так как отец мой работал в службе горюче-смазочных материалов, то все мои друзья были летчики, геологи. Я мотался по всем кабинам и шел прямой дорогой в армавирское летное училище как гражданский летчик.

Но так случилось, что после Чукотки мы переехали в Железноводск, а там была театральная студия, где преподавала Галина Николаевна Касьянова. Это была особая студия, она располагалась при детской комнате милиции. Я не хулиганил, хорошо учился, но стоило сказать на улице: "Я из драмкружка" - нам почтительно уступали дорогу и говорили: "О!". Никогда не думал связывать свою жизнь с актерством, но в пятнадцать лет поехал поступать в Саратовское театральное училище за компанию. Удивительно, что поступил...

Учился как в стране глухих

Открою тайну. Я до третьего курса не понимал, чему учусь. Жил, как в стране глухих, повторял то, что просят и был у меня стимул, чтобы не отчислили, а то, вроде, неловко. И лишь к третьему курсу я осознал, что к чему. Это не так поздно. К некоторым актерам это вообще никогда не приходит.

Мои желания сбылись

Благодаря тому, что я актер, получилось быть и летчиком, и метеорологом, и доктором и вообще перебрать массу разных профессий. Так что, мне кажется, в какой-то степени мне удалось осуществить свою мечту.

Почему я стал режиссером

Десять лет я проработал в саратовском ТЮЗе как актер. А потом стал понимать, что успех моих ребят меня стал интересовать больше, чем собственный. Потом случилась моя историческая встреча с Петром Фоменко, который меня увидел и узаконил во мне то, за что все ругали. После моего первого спектакля газеты написали, что это был взрыв хулиганства в благопристойном ТЮЗе. А Петр Наумович сказал, что я все делаю правильно. Фоменко был человеком, который внес в меня восторг жизни.

Что не так с нынешним кино

В советском кино была иная система возможностей реализовать идею. Не нужно было думать о том, как отбить деньги. Поэтому и возникали картины, которые пропагандировали доброе и светлое. Нынешнее кино похоже на сломанную игрушку. Главным стал продюсер, а идейное содержание подминается под то, отобьется фильм или не отобьется.

Об упрощении в кино и театре

Я всегда говорил, что в кино не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Какое мы показываем кино, какие мы ставим спектакли - такое зритель и будет от нас требовать. Чем больше отдаешь легкому, быстрому, ненаряжному - тем быстрее все упрощается. Но это не может продолжаться вечно, потому что столько испорченных людей в нашей стране нет.

О московском зрителе

Нет, я все-таки ошибся. У меня такое ощущение, что в Москве испорченные люди не закончатся никогда. А вот в регионах они лучше, чище и требуют другого контента.

Воспрянет ли отечественный кинематограф

Мне бы хотелось думать, что этот вынужденный кризис нам крайне необходим, чтобы прокатчики и продюсеры повернули свои взоры на наше кино: а сами-то мы, что, не умеем снимать?

Нужна ли цензура

- У нас была цензура на пошлость, непотребство, бесхудожественность. Это была нужная цензура. В свою очередь я считаю, что театр и кино должны подставлять плечо зрителю. А контент, который подсказывает, какое ты несовершенное существо - я считаю, делают враги. Почему? потому что в человеке постоянно присутствует идея самоубийства. Поэтому страшный грех - культивировать в человеке, а подчас и в целом обществе, мысли о собственной ненужности и несостоятельности.

Об интеллигенции

Антон Павлович Чехов про русскую интеллигенцию говорил: "любая реформа вдохновляет нашу интеллигенцию собрать чемодан, уехать за границу, квохча и кудахча, а потом не знать, как вернуться назад". Вот это очень точно.

В чем задача искусства

Как говорил Виктор Розов, больной должен уйти здоровым, здоровый - несколько больным. Я согласен. Роль искусства в этом.

Чем сердце успокоить

Я думаю, Бог спасет мир. Слушаю нашего философа Алексея Осипова. Он говорит просто, понятно, я ничего не запоминаю, но после его выступлений благость остается. Очень люблю читать. Алексея Слаповского, например. Мой любимый роман - "Первое второе пришествие". Иногда человек забывает какой подарок - его жизнь, его возможности. Забывает о том, что можно радоваться и радовать других. У Слаповского этой любовью пронизано все, он видит необычное в обычном маршруте автобуса. И это чудо сделало меня его поклонником.

Как надо жить? я думаю, надо жить как должно и будь что будет.