Бывшая жена Бориса Грачевского весит 40 килограммов: честные фото

Бывшая жена Бориса Грачевского Фото: Иван МАКЕЕВ

Анну Грачевскую, которая прожила в браке с «отцом Ералаша» с 2010 по 2104 годы, давно уже не узнать. Из эксцентричной девушки родом из Харькова, которая не носит белье и демонстрирует шпагат на ковровых дорожках, Анна превратилась в добропорядочную даму, стильную телеведущую, образцовую мать и жену. И лишь одно беспокоит поклонников: бывшая жена Бориса Грачевского буквально тает на глазах, того и гляди, доведет себя до анорексии. А ведь она и до этого не было в теле.

Впрочем, сама Грачевская (после скандального развода с режиссёром и повторного замужества Анна сохранила за собой громкую фамилию) уверена, что у нее все в порядке.

- Я вешу 41-42 килограмма при росте 165 см, - поделилась с kp.ru Анна Грачевская на презентации YouTube-проекта Натальи Подольской «Ваша Наташа». - Некоторые от этих цифр впадают в полуобморочное состояние, но главное, чтобы ты сама чувствовала себя комфортно, была здоровой, имела на руках хорошие анализы. Чтобы похудеть и быть в форме, как по мне, важны три главных фактора: крепкий сон, спорт и питание. При этом калории я не считаю, ем, когда захочу. Я достигла того уровня, при котором не надо думать, что ты ешь, как и когда - это происходит интуитивно. Я могу съесть хороший бургер, а не только салат.

Анна Грачевская. Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом бургер в меню Грачевской весьма специфический: вот уже семь лет Анна не ест мясо, только его аналоги. А однажды, по ее словам, она и вовсе устроила голодовку на 21 день: под контролем медиков пила только воду и сбросила 6 кило.

А вот нервы, связанные с судами за наследство Бориса Грачевского, на вес бывшей жены не влияют. Да и вообще, Грачевская уверяет, что давно поручила дела адвокатам и перестала нервничать. Хотя старшие дети режиссёра и его первая супруга настроены идти до конца, лишь бы лишить имущества двух последних молодых жён Бориса Юрьевича и их маленьких детей: 10-летнюю Василису и двухлетнего Филиппа.

- Пока мы не видим судам конца и края. Мы - это я и Катя (вдова Грачевского. - Ред.), так как мы очень друг друга поддерживаем и смотрим в одном направлении. Направление это очень простое: мы хотим, чтобы всё было в рамках закона. Знаете, Катя ведь очень переживает, нельзя сказать, что спустя несколько месяцев оно отошла. Нельзя вообще отойти, можно лишь научиться жить с этой трагедией. Я думаю, она старается это делать, потому что у нее растёт маленький Филипп, который должен видеть улыбающуюся маму. И Катя для этого делает все возможное, - уверена Анна Грачевская.