Последняя воля Владимира Арсеньева

Владимир Сунгоркин (в середине) в главной роли фильма «Владимир Арсеньев: капитан тайги». Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Этот текст, посвященный 150-летию великого русского первопроходца Дальнего Востока Владимира Арсеньева, задумывался совершенно другим. Но жизнь любит вносить коррективы... 14 сентября во время экспедиции по сбору материала о Владимире Клавдиевиче в приморской тайге погиб главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Обширный инфаркт. Ничто не предвещало…

Жизни Арсеньева и Сунгоркина были тесно связаны, несмотря на разницу в эпохах. Понятно, что, как каждый советский мальчишка, Володя Сунгоркин несколько раз прочитал «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» и бредил подобными путешествиями. Именно поэтому во взрослом возрасте он стал продюсером документального фильма о первопроходце «Владимир Арсеньев: капитан тайги» и даже сыграл главную роль. Но было в их совместной истории нечто потустороннее...

Завещание Владимира Арсеньева, найденное семь десятков лет спустя. Фото: Личный архив

Обнаружение потерянного завещания Арсеньева иначе как мистикой не объяснишь. Эту историю рассказал ректор Дальневосточного технического университета Геннадий Турмов. Во время короткой столичной командировки в 2007 году он буквально на несколько минут заглянул в букинистический магазин на Покровке: «Бегло просмотрев заранее отобранные материалы (об этом мы договорились по телефону) и выбрав несколько книг и открыток для нашего вузовского музея, попрощавшись, я поспешил к выходу. И здесь меня остановил вышедший из запаски знакомый сотрудник магазина. Он протянул конверт из плотной, уже изрядно выцветшей от времени когда-то синей бумаги: «Посмотрите вот это».

На конверте было написано:

«Завещание В. К. Арсеньева. Передано А. И. Мельчину в 1944 г. последним проводником Арсеньева во Владивостоке».

На вопрос, откуда это у него, продавец лишь неопределенно пожал плечами.

А это классическое фото Арсеньева и его верного спутника Дерсу Узала. Фото: Личный архив

Внутри на листке желтоватой бумаги твердым красивым почерком был изложен следующий текст:

«Просьба!

Убедительно и горячо прошу похоронить меня не на кладбище, а в лесу и сделать следующую надмогильную надпись: «Я шел по стопам исследователей в Приамурском крае. Они ведь давно уже находятся по ту сторону смерти. Пришел и мой черед. Путник! Остановись, присядь здесь и отдохни. Не бойся меня. Я так же уставал, как и ты. Теперь для меня наступил вечный и абсолютный покой.

В. Арсеньев».

Естественно, раритет тут же был выкуплен для музея. Графологическая экспертиза признала подлинность завещания. Кроме того, просьба путешественника упокоить его в тайге, как Дерсу, встречается во многих воспоминаниях родственников Владимира Клавдиевича.

В роли Арсеньева выступал и Юрий Соломин. Кадр из оскароносного фильма Акиры Куросавы. Фото: Кадр из фильма

Завещание великого исследователя не было выполнено… Его прах упокоился на Морском кладбище Владивостока. Однако недавно на могильной плите добавили именно ту самую эпитафию. И тут возникает второй мистический момент. Собирая фотоматериалы для книги об Арсеньеве, Владимир Сунгоркин 8 сентября сфотографировал надпись. И разместил в общем чате экспедиции со своим комментарием: «Будущее светло!» Это было сделано за семь дней до гибели. Тогда, конечно, никто не обратил внимания. А теперь - дыхание перехватывает от такого предсказания...

Арсеньев был похоронен во Владивостоке. Сунгоркин - в Москве. Однако души их навечно остались в уссурийской тайге.

Они идут рядом с каждым путешественником и помогают во всем, если человек пришел в Уссурийский край с добрыми намерениями и открытым сердцем. И верой. Верой в то, что будущее - светло...