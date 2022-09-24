- Полтора лимона в сутки - и по рукам! Фото: Кадр из фильма «Физрук», 2014 г.

Если в пандемию певцы и артисты театров сидели дома без работы, то актеры кино не остались без доходов даже в такой сложный для всех период. Кто-то участвовал в проектах для интернет-платформ, кто-то снимался в фильмах и сериалах. И, как рассказали «КП» кинопрокатчики, за последний год артисты не спешили снижать свои гонорары. Наоборот, у многих расценки за смену (12-часовой рабочий день) даже возросли. За один день рядовой сериальный актер может заработать больше, чем учитель или врач за год.

- Самый дорогой актер - Дмитрий Нагиев. Его съемочный день стоит 1 миллион 500 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» продюсер Алина Красная. - На втором месте по заработкам звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Если раньше смена Сергея стоила около 200 тысяч рублей, то сейчас за съемочный день Бурунов просит 1 миллион 200 тысяч рублей. Плюс ко всему Сергею должны выделить на площадку двух ассистентов. Либо артист приезжает со своими помощниками, и их работу оплачивают кинопродюсеры. Причем у Саши Петрова, который тоже снимался в «Полицейском с Рублевки», гонорар в два раза меньше - 500 тысяч рублей за смену.

Полмиллиона рублей за съемочный день получают такие звезды, как Сергей Безруков, Данила Козловский (хотя на некоторых проектах гонорар артиста доходит и до миллиона рублей в день), Константин Хабенский, Павел Прилучный. У Евгения Миронова гонорар чуть меньше - 400 тысяч рублей за съемочный день. От 300 - 400 тысяч получает за смену Светлана Ходченкова.

По словам кинопродюсеров, у многих именитых артистов не такие аппетиты, как у Бурунова и Нагиева.

- Домогаров просит 200 тысяч рублей за смену. У Михаила Боярского, Кристины Асмус, Екатерины Климовой и Марии Порошиной такая же такса за день, - говорит продюсер Алина Красная.

Бывшие возлюбленные Павла Прилучного тоже не сильно завышают гонорары.

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович оценивает свой съемочный день в 150 тысяч рублей, столько же стоит работа Агаты Муцениеце. За такой гонорар готовы сниматься Кирилл Нагиев и Юрий Борисов.

А вот у молодых и ныне весьма популярных киношников гонорар чуть выше.

- У Ивана Янковского гонорар за смену - 300 тысяч рублей. Причем Янковский выдвинул своему агенту условие: мол, в клипах сниматься не готов, - рассказывает наш эксперт.

А вот племянник Федора Бондарчука Константин Крюков с удовольствием поучаствует и в музыкальном ролике. Правда, гонорар требует немыслимый - 3 миллиона рублей за съемочный день. Видимо, по этой причине Константина в последнее время нигде особо и не видно. Говорят, он специально завышает гонорар, поскольку устал от публичности, решил сосредоточиться на своем давнем проекте - ювелирном бизнесе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За съемки в массовке «Содержанок» нужно заплатить 150 тысяч

Давно уже не секрет, что многие масштабные клипы российских звезд сделаны на деньги спонсоров, которые снимают там своих жен и любовниц. Сняться в клипе артиста уровня Сергея Лазарева стоит от 1 миллиона 500 тысяч рублей. Но, как оказалось, и в кино можно зайти, как говорится, через черный ход. И не только в рядовые сериалы, но и в такие рейтинговые и обсуждаемые, как «Содержанки».

Так, сейчас в закрытых группах актеров массовки ищут девушек для нового сезона сериала. Условия: нужна красотка с хореографической подготовкой и яркими дорогими нарядами. Задача нехитрая - надо будет изображать столичный бомонд на дорогой вечеринке. За мелькание в массовке «Содержанок» каждой «актрисе» придется выложить 150 тысяч рублей.