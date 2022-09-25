Загадочные «чипы» и обувь юрского периода: Почему наука сомневается в наличии разумных динозавров

Палеонтолог Антон Ульяхин проверяет достоверность артефактов в экспедициях. Фото: Личный архив

В России нашли микросхему возрастом 250 миллионов лет. Эта новость обошла все мировые СМИ. Теперь никто не сомневается: на Земле до нас была высокоразвитая цивилизация. Никто, кроме нас. Мы решили проверить, что на самом деле представляют собой эта и другие находки. И дать наконец ответ: все это правда или вымысел?

Рыбацкие рассказы

Рыбак по имени Виктор Морозов удил себе рыбу возле города Лабинск Краснодарского края. И подобрал странный камень. Передал находку в Новочеркасский Южный политехнический университет. Те ахнули: да это же микросхема, которая застыла в камне возрастом 250 миллионов лет. Да еще и сработана с помощью нанотехнологий! «Вот почему Россия столь уникальна: здесь находят особенно много подобных артефактов», делает приятное нашему самолюбию известный уфологический сайт.

Именно эту историю прочитали миллионы людей на английском, французском, немецком и мало ли на еще каких языках этим летом. В России она шума не наделала. Потому что на самом деле случилась еще в 2014 году. «Комсомолка» тогда расписала события во всех подробностях.

Начнем с того, что рыбаков было двое.

- Сидели с другом в верховье речушки Ходзь, клева особого не было, - излагал Виктор Морозов нашим журналистам. - В какой-то момент товарищ зашел в воду, что-то долго пристально разглядывал на дне. Я по образованию геолог, но такие куски породы мне еще не встречались. Камень явно органического происхождения.

Друзья передали объект вовсе не в Новочеркасский университет, а местному клубу «Космопоиск» - это те ребята, которые пришельцев ищут. В «Космопоиске» сказали, что камень «лежал на планете еще до эпохи динозавров». Про то, что это «микрочип», ни слова. А в НИИ нанотехнологий и новых материалов Южно-Российского государственного технического университета заявили, что камень естественный, но геологически интересный.

Итак, технология создания сенсаций от западных СМИ: делаем из группы рыбаков одинокого удачливого находчика (к черту детали!), никому не известный на Западе «Космопоиск» отправляем в топку, но оставляем НИИ, который для пущей важности именуем университетом. Раз в названии НИИ нанотехнологии, активно применяем это слово. И - набравшись духу - пишем, что в университете «ахнули» и признали.

Мы показали фотографию «микросхемы» младшему научному сотруднику Палеонтологического института РАН Антону Ульяхину.

- В московском метро на переходе к «Курской» давно были? - задал ученый неожиданный вопрос. - Там в стенах таких «микросхем» полно. Это давно и хорошо известная морская лилия. Окаменелость. Только стебель виден в продольном сечении.

В общем, только стать «родиной слонов» в очередной раз не получилось...

Ищем нечеловеческое

Таких историй сотни. Каждую можно распутать, поискать: как было на самом деле? Кто наврал первым? Как ложь наложилась на ложь? Но неужели нигде, никогда и никто не находил чего-то странного в породах, которые старше, чем человечество? И вообще, а могли ли быть - теоретически - на Земле разумные цивилизации до нас?

Эти вопросы мы задали тому же Ульяхину. Кто-то сидит в кабинетах, а Антон, чуть тепло, уже в поле. Если что-то когда-то было - странные находки, неудобные артефакты - он точно знает и молчать не будет.

Справка «КП»

Неуместный артефакт - вполне себе научный термин. Так называют находку, которой «здесь быть не должно». Иногда такие находки - научные прорывы. Как, например, антикитерский механизм: ну не думал никто, что у древних греков были «компьютеры». А они были. Или батарейка времен Парфянской империи: лампочек у древних не было, но ток извлекать все-таки умели. Но чаще всего под неуместными артефактами понимают «микросхемы», «гайки», «молотки», вмонтированные в миллионнолетнюю породу. И адепты «альтернативной истории» обожают такие находки.

- Антон, ну хоть разик находили что-то этакое? - пытаем, но ученый лишь качает головой: все, что находили, сделал современный человек. Или его предки: например, австралопитеки в Африке 3,5 миллиона лет назад уже использовали камень как орудие труда.

- Что касается «неудобных» артефактов, то это либо результат случайного попадания чего-то из нашего технократического мира в древние отложения, либо просто неверная трактовка находок, которые для палеонтолога обычные и привычные. Например, стебель морских лилий интерпретируют как древние болты или, при продольном сколе, - как микросхемы. В угле отпечатались папоротники - видят следы от протекторов машин. На этот счет очень любят спекулировать представители альтернативных теорий. Я на это смотрю так: фантазия - неиссякаемый источник гениальных произведений искусства. Но в науке это источник абсолютно глупых и необъективных взглядов на окружающий мир, если не опираться на проверяемые факты.

Среди окаменелостей попадаются и реальные растения и животные - например, древние черепахи... Фото: Shutterstock

Здесь был кто-то до нас

Ладно, находок нет. И, кстати, это совсем неудивительно и пока ничего не доказывает. Года два назад в международном (и серьезном) журнале «Астробиология» была статья: а сохранится ли что-то от нашей цивилизации через сто миллионов лет?

Каков, интересно, ваш ответ? Нам же внушили, что страшный пластик не разлагается никогда, а наш мусор чуть ли не творит историю. Тогда вы изрядно удивитесь: нет, не сохранится ничего. Вот просто ни единого гвоздика. Природа все перемелет и обратит в исходные элементы, говорилось в статье.

Антон Ульяхин с выводами журнала скорее согласен:

- Большую часть того, что жило на Земле, мы не найдем никогда. То, что не сохранилось, ушло безвозвратно. Останутся разве что химические следы в виде биомаркеров, которые косвенно могут говорить о наличии животной или растительной жизни. Их и находят в древнейших породах, как, например, в Австралии - в нефти.

Но и с химическими маркерами все не так просто (этот вопрос тоже обсуждали в журнале «Астробиология»). Метеориты: уж очень они разнообразные и могут занести на Землю что угодно. Некоторые - остатки первобытной Солнечной системы или даже пришельцы из других систем. Иные - с Луны, с Марса, их выбивает ударами астероидов, и они летают, пока в Землю не врежутся. Осколки комет, просто мусор, оставшийся после образования планет… Вот так зоопарк! Каких только маркеров там нет. Нашли даже все компоненты ДНК, бери и живые организмы конструируй.

Так был ли до нас, разумных, кто-то еще? Города строил? Знания древним передал? Антон вновь качает головой.

- Нет, - говорит он. - В основе палеонтологии как науки лежит принцип эволюции жизни - это ее хребет, на котором она держится. И палеонтология не может предоставить убедительных доказательств существования десятки и сотни миллионов лет назад человека и связанной с ним цивилизации.

На лицо ужасные, умные внутри

Ну а не человека? Вот динозавры. Руки, конечно, маловаты, чтобы швейцарские часы собирать, но головы-то о-го-го. Может, в этих головах и умища тонны? И, может, цивилизация была, но - не людей?

Антон говорит: к сожалению (или к счастью), точно разумными в истории Земли оказывались лишь гоминиды, двуногие потомки обезьян. Правда, не будь того злосчастного астероида, который убил динозавров, кто знает, как бы все обернулось. Ученые проделали нечто вроде мысленного эксперимента или, может, пофантазировали, и вышло, что иные динозавры буквально превратились бы в «людей».

- Небольшого хищного динозавра троодона представили через миллионы лет эволюции в виде человекоподобного существа, больше похожего на гуманоида, - говорит Антон.

И неудивительно: задатки у динозавров были. Только не у тех, огромных:

- Мелкие хищные динозавры, вроде велоцираптора и упомянутого троодона были, по всей видимости, далеко не «глупыми», о чем говорит строение черепной коробки. Мозг у них был не маленький. Почему? Возможно, дело в социализации. Даже современные муравьи и пчелы в силу своей сложной общественной структуры выработали очень «умное» по сравнению с другими насекомыми поведение, чему удивляются энтомологи. То же касается и других социальных животных. Так, скажем, динозавр микрораптор имел оперение, которое типично для современных социальных птиц вроде воронов. Это косвенно подтверждает их социализацию и сложное поведение. Но до млекопитающих им все равно было далеко, - говорит Антон Ульяхин.

Что ж, как обычно, жизнь стала чуть менее захватывающей после того, как ты о ней чуть побольше узнал. Хотя как посмотреть. Допустим, мы докажем, что до нас была-таки развитая цивилизация. И что? Оттуда нам придет рецепт создания лекарств? Железобетонный совет, как одолеть голод и конфликты? Уже пришло бы, а так ведь - не пришло. Получается, довольно бесполезное знание.

И вот удивительно: тут и есть критерий отличия науки от ненауки. Научные знания плодотворны. Препарировал Герц искру - у всех теперь смартфоны. Сложил Галилей стеклышки - роботы на Марс летят. Что-то меняется в жизни от научного знания. А от ненаучного ничего не меняется: как алхимики в древности с ретортами возились, так и сейчас энтузиасты возятся. Отсюда мораль: лучше знать, чем не знать. Так что не переживайте, что старинной гайки не нашли. Найдем чего еще поинтересней.

ТОП-4 «ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

«Болты» - это всего лишь окаменевшие раковины. Фото: Shutterstock

1. «Гайки» и «болты»

Самая распространенная находка. Попадается в известняке, а его полно повсюду, например, в Московской области. Известняк - осадочная порода: было теплое и неглубокое море, беспозвоночные животные умирали, их раковины ложились на дно (образуя карбонатный ил). Давление его прессовало, выдавливало воду, вот тебе и твердый известняк. Что-то расплющилось, а что-то уцелело. Для несведущего человека встретить в однообразном «камне» нечто четко очерченное - всегда шок. А морские лилии - они же геометрически правильные, тонкие, словно точеные, и напоминают то «гайку», то «микросхему».

Молотки и гвозди попали в старые породы после смешивания грунта. Фото: Wikimedia Commons

2. «Попаданцы»

В детстве я пошел на речку искать окаменелости (журнал «Мурзилка» вдохновил) и тут же отыскал кусок камня, а в нем запечатанный гвоздь. Носился с этим гвоздем, пока не потерял. Мне было невдомек, что лет за 10 до моего рождения берег реки перелопатили экскаваторы. Что было наверху - оказалось в глубине. А влажный песок с глиной довершили дело. Обняли гвоздь и в себе запечатали. В старых шахтах часто находят утопленные в породу реальные орудия труда и недоумевают, как дети. Таков «лондонский молоток» (Лондон, штат Техас) - это кирка XIX века, которая въелась в древнюю породу.

Тот самый «чип» от рыбака Морозова. Фото: Сергей Орлов (член РГО г. Армавир)

3.«Сплавы», «детали НЛО»

Типичный пример: житель Владивостока топил печь хакасским углем и нашел штуковину из алюминия с примесью магния. Хотя алюминиевые метеориты существуют, здесь все намного проще. Как-нибудь просто пройдите по полю, что найдете? Зубья бороны. При любом технологическом процессе от механизмов что-нибудь да отваливается. Неопытный искатель сокровищ примет эти зубья за древние орудия, а тракторист лишь посмеется. Находку из Владивостока надо было показывать не специалистам по металлам, а горнякам - откуда отвалилось? Но не показали, и теперь эта «сенсация» гуляет по уфологическим сайтам.

«Следы подошв» - это результат ветра и волн. Фото: Alfred W. McCann/Wikimedia Commons

4. «Отпечатки ботинок»

А вы знали, что представители дочеловеческой цивилизации ходили в таких же, как у нас, ботинках? Отпечатки подошв находят довольно часто (самые яркие случаи: 1922 - в штате Невада, 1968 - в штате Юта). Осадочные породы - они вообще причудливые. Скажем, был берег моря. Волны туда-сюда. Посмотрите, какие необычные фигуры оставляют они на песке. Теперь представьте, что песок застыл, и волновая рябь запечатлелась в нем навеки. Добавьте остатки вычурных морских животных, и - если повезет - получите рисунок хоть подошвы, хоть колеса автомобиля.

Комментарий Антона Ульяхина

Геологические процессы на Земле разнообразны. Слои осадочных горных пород, в которых находят остатки древних животных и растений, могут образовывать этакий микст. Этому способствует выветривание. Или осыпь на крутом берегу - она нарушает отложения. В итоге у подножия формируется так называемый коллювий, где намешано все, что ссыпалось сверху. Но есть еще размывы: от сезонных речных паводков до разрушительных селей. Такие отложения называются пролювиальными. В результате и в коллювии, и в пролювии находят ископаемые остатки животных и растений, которые жили в разное время. И вовсе не удивительно рядом с костью животного, бродившего по Земле задолго до человека, найти пластиковую банку или, что еще драматичнее, орудие первобытного человека. .