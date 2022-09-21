Врачи раскрыли способы защититься от болезни Альцгеймера

Деменцию в первую очередь ассоциируют с пожилым возрастом. Фото: Shutterstock

21 сентября отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Именно с ней обычно связывают деменцию, которую, в первую очередь, ассоциируют с пожилым возрастом.

«Я все забываю, конечно, это уже возраст!» − такие фразы можно услышать от еще вполне молодых людей. Вот только одно «но»: ухудшение памяти с возрастом бывает далеко не у всех. Но из-за этого распространенного заблуждения ранние признаки деменции часто остаются незамеченными.

Андрей Ильницкий, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра ФМБА России, член совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, консультант проекта Деменция.net рассказал о том, как возникают когнитивные расстройства и что делать, чтоб снизить риски их возникновения.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ДЕМЕНЦИЯ

Деменция — это синдром при котором происходит серьезное ухудшение когнитивных функций. Это негативно влияет не только на жизнь самого больного, но и на жизнь его близких. Симптомы, которые помогут распознать деменцию, могут показаться незначительными: некоторая рассеянность действий, забывчивость, перемены в характере, дезориентация во времени и пространстве, трудности с выполнением повседневных дел, которые раньше не вызывали затруднений.

Казалось бы, кто из нас не забывал день рождения знакомого, имя-отчество дальнего родственника, да и плохое настроение никто не отменял. Однако, появление этих симптомов и тем более их нарастание могут стать первыми сигналами того, что пора обращаться за помощью к специалистам.

К развитию деменции приводят различные факторы риска:

- наследственность,

- сердечно-сосудистые заболевания,

- травмы головы,

- сахарный диабет,

- отсутствие физической и социальной активности,

- вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя), которые нарушают нормальную работу мозга и приводят к гибели нервных клеток.

- В отношении диагностики деменции ничего нельзя списывать на возраст, - говорит Андрей Ильницкий. - Снижение памяти, нарушения поведения и функциональности в такой степени, что это снижает качество жизни, не является обязательной чертой старения. Они свидетельствуют о наличии какого-то заболевания, вполне вероятно, что одного из типов деменции. Поэтому если вы наблюдаете у близких или окружающих людей своего рода странности, чрезмерную забывчивость, изменения поведения, то следует побудить этого человека обратиться к лечащему врачу, который поставит правильный диагноз и назначит современную терапию.

ДЕМЕНЦИЯ — ЭТО ЕЩЕ НЕ АЛЬЦГЕЙМЕР

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится около 60% всех случаев. Но все же 40% деменции к болезни Альцгеймера отношения не имеют.

- Точные причины развития болезни Альцгеймера не до конца понятны, - продолжает Андрей Ильницкий. - Известно лишь, что в ее основе лежит патологическая активность специфических белков, одни из которых оказывают токсическое воздействие на нейроны и нарушают межклеточную связь, а другие – негативно действуют на транспортную систему нейронов и токсичны для клеток головного мозга. Современная гипотеза о развитии заболевания заключается в том, что болезнь возникает именно из-за нарушения нормального вывода белков из мозга. В итоге, количество белков накапливается и, превысив определенный порог, запускает болезнь.

Как правило, болезнь Альцгеймера возникает после 65 лет, но бывают и более ранние формы

МОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ ДЕМЕНЦИЮ

К сожалению, на текущий момент нельзя полностью исключить все факторы риска развития деменции. Но можно и нужно изначально думать о том, что поможет как можно дальше отсрочить возникновение заболевания в старшие годы.

1. Следи за собой.

В первую очередь необходимо отказаться от вредных привычек – курение и алкогольная зависимость приводят не только к деменции, но и к ряду других тяжелых заболеваний.

Будьте внимательны к себе, не пренебрегайте диспансеризациями – вовремя выявленные и скорректированные проблемы со щитовидной железой, давлением или сердцем могут стать первой ступенью в профилактике деменции в будущем.

2. Похудейте.

Нормальный индекс массы тела может помочь избежать болезней-спутников деменции – диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, нужно помнить, что проблемы с сосудами зачастую становятся итогом повышенного холестерина вследствие избытка в пище насыщенных животных жиров, легкоусвояемых углеводов, повышенного содержания калорий в рационе. Хороший выбор - средиземноморская диета, богатая рыбой, зеленью и медленными углеводами.

3. Гуляйте.

Не забывайте про физическую активность: пешие прогулки, фитнес, любые физические упражнения. Главное — регулярность. Во время занятий спортом, кровь насыщается кислородом, что дает питание мозгу и положительно влияет на память, снижаются количество головных болей, улучшается кровоснабжение тканей.

4. Не нервничайте.

Старайтесь насколько это возможно, снизить уровень стресса, соблюдайте баланс работы и отдыха, следите за сном.

5. Живите насыщенной жизнью.

Подумайте о тех занятиях, которые доставляют вам удовольствие: спорт, общение в тематических кружках. Очень полезными будут занятия на развитие мелкой моторики, например, модные в последнее время гончарные классы или рисование, когнитивная гимнастика (разгадывание кроссвордов, сканвордов и пр).

Любая познавательная деятельность поможет увеличить количество нейронных связи – никогда не поздно начать учить новый для себя язык или записаться на лекции по искусству или литературе. Постарайтесь поддерживать должный уровень социализации даже, если вы интроверт: общение и обмен мнениями дадут пищу размышлениям, а интересные дискуссии поддержат когнитивные способности.

КСТАТИ

Гериатры прогнозируют: в ближайшие 30 лет больных Альцгеймером может стать в три раза больше

Научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, доцент, врач-невролог Мария Чердак назвала 5 фактов о болезни Альцгеймера:

1. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, в 60-70% случаев ее причиной является болезнь Альцгеймера. По прогнозам, в ближайшие 30 лет число больных с болезнью Альцгеймера в мире утроится.

2. Болезнь Альцгеймера является одним из самых изучаемых заболеваний современности, новые данные различных исследований поступают практически ежедневно.

3. Большинство негативных симптомов болезни Альцгеймера можно преодолеть без дополнительных лекарств путем организации ухода и налаживания общения с пациентом. Но подбор специфической базисной противодементной терапии существенно снижает нагрузку и на персонал по уходу, и на родных.

4. Не менее чем 85% нагрузки, связанной с уходом за человеком с болезнью Альцгеймера, ложится на плечи родных и близких, что повышает риск деменции у ухаживающих в будущем, даже если они не являются прямыми родственниками.

5. Основным залогом профилактики деменции является здоровый образ жизни: физические упражнения, здоровое питание и высокая умственная и социальная активность. Даже простая ходьба значительно снижает вероятность заболеть болезнью Альцгеймера.