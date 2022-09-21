Президент Сербии сделал тревожное предупреждение

Tак политик видит продолжение конфликта между Западом и Россией Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич убежден, что события на Украине вполне способны столкнуть мир в глобальный вооруженный конфликт, который станет самым масштабным со времен Второй мировой войны.

По крайней мере, именно так политик видит продолжение конфликта между Западом и Россией, идущий на территории Незалежной.

– Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин [в своем обращении]. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны, – сказал Вучич.

Примерно такого же мнения придерживаются и журналисты издания China Daily, которые уверены в том, что вне зависимости от развития событий на Украине в наибольшем проигрыше останутся страны Евросоюза.

Прежде всего, последствия санкций, запущенных Соединенными Штатами, негативно отразятся на наиболее развитых странах ЕС – Германии и Франции, чьи экономики окажутся наиболее чувствительными к нехватке энергоносителей, потерянных из-за разрушения отношений с Россией.