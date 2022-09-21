Обращение Владимира Путина 21 сентября 2022: прямая трансляция

Oбращение к россиянам было перенесено с 20 на 21 сентября для максимального удобства из-за большого количества часовых поясов в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступит с обращением к россиянам. Ориентировочно, оно начнется в 9 утра по московскому времени.

В России объявлена частичная мобилизация, указ подписан. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Мероприятия начнутся с 21 сентября. Особо подчеркну, что граждане РФ, призванные по мобилизации, получат все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.».

Владимир Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожье и на Херсонщине:

«Мы знаем, что большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территорий, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области.

Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты и издеваются над мирными гражданами». "Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Приняты решения о проведении референдумов и обратились с просьбой поддержать такой шаг. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов. И то решение, которое примет большинство, мы поддержим".

О Западе

«Цель Запада ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество враждующих регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно: они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию». "В своей агрессивной политике Запад перешел всякую грань. Террористические удары с использованием западного оружия уже наносятся по приграничной территории. НАТО производит разведку на юге России"