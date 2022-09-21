В России объявлена частичная мобилизация. Текст Указа

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования Фото: Евгения ГУСЕВА

Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

- Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС по контракту.

- Установить, что уровень денежного содержания соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

- Контракты продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

- Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения :

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.