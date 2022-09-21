Пингвины на грани вымирания из-за «птичьего гриппа»

Как только у морских птиц проявляются симптомы птичьего гриппа, они обычно вскоре умирают Фото: EAST NEWS

В ЮАР бьют тревогу. Уже у четверых пингвинов в Боулдерс подтвержден диагноз «птичий грипп. Штамп гриппа такой же, как в прошлом году. Тогда в соседней провинции официально от инфекции погибли 24 тысячи птиц. Но ветеринары говорят, что число смертей было намного выше. Колония Боулдерс насчитывает всего около трех тысяч, поэтому, если не принять срочных мер, этот вид может в скором времени исчезнуть.

«Как только у морских птиц проявляются симптомы птичьего гриппа, они обычно вскоре умирают. В прошлом году в пик эпидемии собирали более 500 пораженных птиц в день. Эффект на уровне популяции был беспрецедентным по масштабам», - рассказал журналистам доктор Дэвид Робертс, клинический ветеринар Южно-Африканского фонда охраны прибрежных птиц.

Есть риск, что Боулдерсы заразят и другие исчезающие виды: африканских пингвинов, бакланов и олуш. Чтобы остановить распространение вируса ограничили доступ в гнездовую колонию, включая исследователей. Мертвые и больные птицы оперативно изымаются из колонии.

«Птичий грипп» также обнаружен у дельфинов во Флориде и у морских свиней в Швеции. Это первые случаи, когда высокопатогенная форма вируса, опустошающая популяции птиц, обнаружена у китообразных. Ученые пока не говорят об опасности данного вируса для морских обитателей.

«Его обнаружение у двух разных видов на двух разных континентах предполагает, что почти наверняка были и другие случаи. Вирус стал настолько широко распространенным среди птиц, что неудивительно, если возбудитель появится у других неожиданных видов. К сожалению, я думаю, что это может быть просто своего рода признаком того, что произойдет, если этот вирус не исчезнет», - прокомментировал The New York Times Ричард Уэбби, вирусолог гриппа в Детской исследовательской больнице Св. Иуды. в Мемфисе.

Этой весной вирус обнаружили также у лисиц, рысей, скунсов и других видов. «птичий грипп» также обвиняют в резком увеличении количества выброшенных на берег тюленей в штате Мэн США, где заболевание диагностировали как у серых, так и у обыкновенных тюленей.

Эксперты подчеркивают, что риск для человека остается низким. С 2003 г. во всем мире было зарегистрировано почти 900 случаев инфицирования людей более ранними вирусами H5N1. Заражение человеком новым штампом, циркулирующем в настоящее время среди птиц во всем мире, зафиксировано только дважды. В этом году в США был госпитализирован с положительным тестом на «птичий грипп» специалист, занимавшийся непосредственно выбраковкой больных птенцов. И в декабре прошлого года в Великобритании штамп диагностировали у местного фермера.

По словам вирусологов, заражение может произойти, когда достаточное количество вируса попадает человеку в глаза, нос или рот или вдыхается. Поэтому рекомендуют избегать контакта с птицей, которая выглядит больной или мертвой, а также не соприкасаться с поверхностями, которые кажутся загрязненными фекалиями диких или домашних птиц.