Частичная мобилизация в России в 2022 году: кто имеет право на отсрочку, кого не призовут на службу

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Сайт KP.RU рассказывает, кто имеет право на отсрочку, кого не призовут на службу.

Кого не призовут на службу

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего обращения сообщил, что студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Также известно, что не подлежат обязательной мобилизации те, у кого есть четыре ребенка, либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель.

Те, кто занимается уходом за родными и близкими инвалидами I группы, и те, кто осуждены за тяжкие преступления, например, убийства и так далее.

Россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва

Отдельно освобождены депутаты Государственной Думы и Совет Федерации.

Кто подлежит призыву на военную службу

Как объявил президент России Владимир Путин, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

"Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. ", - отметил российский лидер.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы.

Стоит отметить, что мероприятия начнутся с 21 сентября. Также известно, что граждане РФ, призванные по мобилизации, получат все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.

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