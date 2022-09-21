Внук Пугачевой с женой и поцелуи Преснякова: как прошла презентация нового шоу Натальи Подольской

Владимир Пресняков и Наталья Подольская на презентации шоу "Ваша Наташа". Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская теперь не только певица, но и ведущая: вечером вторника звезда собрала друзей в ресторане в самом центре Москвы, чтобы презентовать свое новое шоу о воспитании детей "Ваша Наташа". Вместе с психологом Марком Бартоном она будет разбирать истории знаменитых гостей. Первый из них нашелся буквально в пределах дома: на YouTube уже набирает просмотры выпуск с Владимиром Пресняковым. Семейный подряд в деле!

Поздравить артистку с собственным проектом пришли Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, Юлия Барановская, Анита Цой, Мари Краймбрери, Анна Грачевская... А сама хозяйка торжества с удовольствием позировала на камеры и рассказывала о своем шоу. Мол, всё это не про хайп, а исключительно ради родительской пользы. Здесь не будет ни бешеных заголовков, ни перетягивания одеяла на себя - только конкретные ситуации, личный опыт и бесценные советы психолога. При этом сама Подольская призналась, что у таких специалистов была всего дважды в жизни.

Никита Пресняков пришел поздравить певицу с женой Аленой Красновой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я ведь известный человек. И вот я приду к неизвестному специалисту и давай с порога ему рассказывать, что у меня болит, что меня мучает - как это вообще? Побаиваюсь, если честно, - объяснила артистка. - Хотя сейчас Марк меня убедил, что все психологи железно хранят секреты клиентов. Не дай бог один раз что-то ляпнуть, и карьера закончена.

Между тем, самой Подольской советы эксперта в воспитании детей очень даже актуальны. У певицы подрастают двое сыновей: Артему семь лет, Ване скоро два.

Анита Цой. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы с мужем детей воспитываем по-разному и, конечно, спорим об этом, - призналась певица. - Взять, например, слезы. Володя считает, что мужик не должен плакать. А я, как мама, наоборот: слезы - это эмоции, их надо выплескивать. Но что делать, если ребенок все время ревет и ревет? В какой момент его все-таки надо остановить? Да очень много тем для обсуждения. Например, мне было бы интересно позвать в гости Свету Бондарчук, потому что она очень много времени проводит с дочкой своего мужа от другого брака. Ребенок постоянно с ними, и для юной девочки Света стала настоящим авторитетом. По-моему, это очень крутой опыт. У меня было не совсем так: когда мы начали встречаться с Вовой, Никите (речь о старшем сыне певца Никите Преснякове. - Ред.) уже исполнилось 16 лет. Ни в каких советах от меня он не нуждался, всё обсуждал с мамой и с папой.

Владимир и Никита Пресняковы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Юлианна Караулова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Старший сын Подольской и Преснякова в этом году пошел в первый класс.

- Первое время он постоянно плакал, я думала, это никогда не закончится. Но сейчас уже потихоньку адаптировался, ему нравится в школе, - рассказала Наталья. - Нагрузили его кружками - есть и творческие, и спортивные. А знаете, что для меня кажется самым главным в школьные годы? Научиться дружить и выучить языки, чтобы свободно путешествовать по миру. Тёма сейчас будет изучать английский, а вторым дополнительным, говорят, надо брать китайский. Я сама обожаю путешествовать, и живу от одной поездки к другой, поэтому нынешние ограничения для россиян мне тяжело даются. Тем не менее, в этом году мы провели три недели в Испании, и единственное, что изменилось - перелет стал сложнее. А вот агрессии или неприязни по отношению к русским мы не встретили ни разу.

Юлия Барановская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мари Краймбрери. Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь, кроме родительского чата, в телефоне Подольской постоянно мигает еще один - рабочий: "Ваша Наташа команда".

- Периодически мне хочется оттуда удалиться: столько сообщений я еще никогда не получала! Стоит выпасть из процесса на пару часов, и ты получишь 153 эсэмэски. И ссоры, там, конечно, случаются, притираемся друг к другу. Но я в нашей группе главный миротворец: всех глажу по головке, а кому надо настучать по ней - пишу в личку. И так целый день. Иногда я даже начинаю забывать, что я певица! - пошутила звезда.

Наталья Подольская с командой. Фото: Иван МАКЕЕВ

...дает старт новому проекту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, на вечеринку-презентацию к Подольской пришли и будущие гости проекта. Так, например, блогеру и многодетной маме Кристине Дудковой, известной в соцсетях под ником kristitheon, надо приструнить старшую дочь Миллиану: этот белокурый ангел регулярно пакостит младшим братьям.

- У Мили их два, и как раз в этом плане у меня, как у мамы, много вопросов. Например, дочка часто хитрит, подставляет братьев, а сама выходит сухой из воды, - рассказала Дудкова. - Так, в последний раз она отправила брата в магазин за сладостями, а ведь ему всего четыре года! Хорошо, что у нас дома во всех комнатах есть камеры. Но советы психолога нам все равно необходимы.