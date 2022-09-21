«Разведданные и система подготовки важнее поставок оружия»: эксперт рассказал, как НАТО воюет против России

Больше всего говорят о «Хаймерсах», однако номенклатура поставок очень широка Фото: EAST NEWS

По официальным данным Пентагона, США потратили на военную помощь Украине более $15 млрд в этом году. Какие из поставленных киевскому режиму вооружений сыграли самую большую роль на поле боя? Этот вопрос на Радио «Комсомольская правда» задали Александру Жилину, военному эксперту, руководителю Центра изучения общественных прикладных проблем:

- Больше всего говорят о «Хаймерсах» (реактивные системы залпового огня — прим.ред.), однако номенклатура поставок очень широка, — ответил он. — Нужно признать, что Украина получила высокоточное оружие, которое значительно осложняет логистику. Однако бы не зацикливался на железяках. Огромную роль играет помощь другого рода. Во-первых, ряд признаков показывает, что боевое планирование операций ВСУ проводят представители НАТО. Разведданные в режиме реального времени дорогого стоит. Во-вторых, на фронт стали поступать люди, прошедшие специальную подготовку в Британии и США. Четыре месяца готовилась первая группа в составе 10 тысяч человек, и сейчас их прибытие сразу почувствовали на поле бое. Четырехмесячное обучение тактике, стрельбе и диверсионным действиям кое-что значит.

Американское оружие, поставленное Украине