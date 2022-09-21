Смерть Игоря Масленникова поставила точку в давней вражде с Василием Ливановым

Масленников был профессиональным режиссером. Его основная черта — то, что он всегда умел собрать хорошую творческую компанию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегдня, 21 сентября, В Санкт-Петербурге прощаются с режиссером Игорем Масленниковым. Место прощания - первый павильон Мосфильма - был выбран неслучайно. Именно в этом павильоне мастер снимал свои знаменитые фильмы, в том числе и легендарного «Шерлока Холмса».

Уходом из жизни народного артиста РСФСР поставил точку в давних ссорах и распрях. Известно, что с Василием Ливановым, сыгравшим Шерлока, режиссер был в контрах и не разговаривал почти сорок лет, как раз с момента окончания съемок.

Однако в день смерти Масленникова имено Ливанову одному из первых позвонили журналисты и актер нашел слова соболезнования:

«Масленников был профессиональным режиссером. Его основная черта — то, что он всегда умел собрать хорошую творческую компанию. Вот это его менеджерские качества, они были в нем очень выразительны".

Из-за чего поссорились Ливанов и Масленников

Скупые слова дорогого стоят, ведь все предыдущие годы, когда актер говорил о режиссере совсем неприятные вещи.

Черная кошка между ними пробежала после съемок, а в двухтысячных ситуация еще больше усугубилась после того как Масленников опубликовал книгу воспоминаний «Бейкер-стрит на Петроградской», где нелестно отозвался о Ливанове.

"Он надулся как пузырь из-за того, что я в своей книге посмел написать, что он очень средний актер... и с тех пор везде поливает меня грязью, - жаловался режиссер KP.RU.

В свою очередь, претензии к Масленникову предъявлял и сам Ливанов. Актер рассказывал журналистам, что как режиссер Игорь Федорович был очень слабым: беззастенчиво пользовался трудами других и приписывал их себе: "В его прежних фильмах не было ни одной актёрской удачи.... Когда мы с Виталием Соломиным импровизировали, Масленников повторял одну и ту же коронную свою фразу: «Вы угадали тайный замысел режиссера». Понимаете?" - негодовал "Холмс".

А когда журналисты спрашивали, не чувствует ли он благодарности к режиссеру за роль, которая сделала его знаменитым, Ливанов отвечал резко:

- Масленникову я благодарен в самую последнюю очередь.

Однако в день смерти Масленникова имено Ливанову одному из первых позвонили журналисты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что написал Масленников в своей книге

Игорь Федорович был деликатным человеком. Он не поливал никого грязью и в этом смысле "скандальная" автобиография разочаровывает. Ничего эдакого там нет. Все сухо, сдержано. И даже слова, обидевшие Ливанова, не кажутся обидными.

Масленников пишет, что работа была непростой и усугублялась пристрастием актера к зеленому змею:

"Часто говорю о том, что моя седая голова – это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым. Скандалы, ультиматумы, запои, ловля его по всей Москве, чтобы «зашить» средством, которое привезла из Парижа Марина Влади, и т. п. Терпел потому, что уж очень удачным был выбор".

и еще вот это:

"Ливанов – это Ливанов. Своим непредсказуемым характером, неуживчивостью и в особенности громовым голосом он напоминает Маяковского, каким его описывали современники. Правда, в отличие от двухметрового поэта, Ливанов невысок ростом, а Маяковский, в отличие от артиста, никогда не пил водки и был левшой. Но общее у них – превосходная память, полемизм, апломб, заносчивость и надменность".

Масленников иронизирует над болезненным самолюбием артиста: тем, как "Шерлок" хлопочет над установкой памятника самому себе у британского посольства в Москве или звонит во все инстанции с требованием лишить Масленникова права распоряжаться сериалом. Со слов Масленникова, Ливанов даже подавал на него в суд, поскольку ему казалось, будто режиссер зарабатывает большие деньги на "Холмсе", а его, "Шерлока", не включил в "дележку".

В общем, ничего такого. Но, справедливости ради, стоит отметить, что вовсе не книга стала поводом для обид.

Что из этого правда, а что нет

Отчасти Ливанов был прав в своих претензиях. Про то, что Масленников - не самый сильный режиссер - знали все. По специальности Игорь Федорович был филологом, работал как журналист и редактор телевидения. В режиссуру подался в зрелом возрасте.

Как отмечают сами актеры, на съемочной площадке Масленников вел себя пассивно, предоставляя актеру право делать, что угодно. Впоследствии он принимал лучшие наработки, подсмотренные во время репетиций. Когда кто-то возмущался, отвечал: "Имею право пользоваться чужим трудом. Кино - искусство коллективное".

Даже после суперуспешного "Шерлока" отношение к режиссеру радикально не поменялось. Когда Масленников взялся экранизировать "Зимнюю вишню", редактор Госкино прилюдно посетовал, вот, мол, хороший режиссер отказался и за сценарий взялся "недоумок". (Под "хорошим режиссером" подразумевался отказавшийся от сценария "Вишни" Илья Авербах).

Очевидно, что при таком подходе Ливанов считал себя таким же соавтором фильма и потому обижался, когда все лавры доставались режиссеру. Окончательно отношения Ливанова и Масленникова испортило присуждение в двухтысячном году Госпремии Игорю Масленникову. Ливанову было трудно это пережить: еще с восьмидесятых годов он пытался пробить получение награды для всех участников съемок. Но в итоге - повезло одному. Ситуация была некрасивой, учитывая, что вскоре из жизни ушел Виталий Соломин...

Судя по всему, неловкость за произошедшее испытывал и сам режиссер. Но он оправдывал себя тем, что формально награду вручили не за "Шерлока".

- Я бы мог отказаться от этой премии... но ведь мне ее выдали за "вклад в развитие телевизионного кино", - объяснял он.

Сильнее всех обругал самого себя

Углубляясь в давний конфликт, понимаешь, что причины обижаться у Ливанова, конечно, были. Но, читая книгу, понимаешь: Масленников никого не судил так строго, как самого себя.

"Творческого пути не получилось – генеральной темы нет. Есть милые, честные фильмы честного малого, набившего руку, профессионала... Всю жизнь я плыл по течению без руля и ветрил, не прилагая никаких усилий. Ничего не планировал, двигался туда, где мне казалось интересней. И то, что получилось, получалось само собой..."

Сухие слова Ливанова нисколько не противоречат этой автохарактеристике.

В книге Игорь Федорович признавался, что больше всего мечтал рисовать. Поступать в архитектурный побоялся - и потом жалел об этом. Но в 2015 году он выпустил художественный альбом «Осколки», а за два года до смерти - еще один художественный альбом «Перспективы». Эта книга стала последней в творчестве мастера.

Народного артиста РСФСР похоронят на Северном кладбище.