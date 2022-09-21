Сергей Шойгу: Студенты пусть учатся дальше. Призывники в зону спецоперации не поедут

Сергей Шойгу дал подробные разъяснения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОТИВ НАС ВСЕ НАТО И ЗАПАД

- Сергей Кужугетович, как на Украине сейчас обстоят дела, если можно, об этом поподробнее?

- На самом деле, идет большая, трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской, Донецкой народных республик, других подразделений, добровольцы. Вы знаете, что освобождена ЛНР, продолжается движение по ДНР, часть Херсонской, Запорожской областей так же находятся под контролем.

И здесь, естественно, не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, на сегодня фактически закончилось.

Это было бывшее советское оружие, многие из младоевропейцев, в особенности ретивых, стараются. Они, по-моему, вычистили все, что у них было, все склады тщательно подмели, чтобы все передать (Украине. — Ред.). Но мы постоянно выбиваем, выбиваем и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом. Плюс НАТО. Можно наоборот – НАТО плюс коллективный Запад.

И когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, но и системы: связи, обработки информации и разведки, в том числе и спутниковой . Ну, представьте себе, что на них работает... Скажу даже не НА НИХ, а ПРОТИВ НАС работает фактически вся натовская спутниковая группировка. По нашим оценкам, больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать место расположения наших подразделений.

Ну а дальше то, что называется высокоточным оружием. Нас удивило, что в последнее время его количество пытаются скрывать. Но почему. Потому что почти каждый день наблюдаем удары этого оружия по гражданскому населению. Бьют по больницам, бьют по местам массового скопления людей. Буквально вчера погибли мирные жители от удара этого оружия. И это уже не первая гибель.

Мы считали, что это такая бесконтрольность. Но на самом деле наоборот – это полная абсолютно подконтрольность! Подконтрольность западным инструкторам, коих там (на Украине. - Ред.) достаточно много. Последняя группа, которая прибыла – и бывших военнослужащих, и действующих – 150 человек. Это фактически полностью западное командование сидит в Киеве, которое руководит всеми этими вещами.

ПОЛОВИНЫ УКРАИНСКОЙ АРМИИ УЖЕ НЕТ

- На начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысячи человек, - продолжает Сергей Шойгу. - За это время больше 100.000 их потери. Погибших у них 61.207 человек, раненых 49.368 человек. И это такие достаточно значимые потери. Половина уже потеряна.

Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации. Мобилизовано почти 300 тысяч. Что называется, от пляжа до вокзала идет отлов.

И, конечно, нельзя не сказать здесь и инструкторах. Но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде, их осталось чуть больше тысячи там, на месте. Кто-то уехал, кто-то погиб – больше двух тысяч погибло наемников. Но они, естественно, старались и стараются внести свою лепту. И здесь главное не то, что они туда приехали. Главное то, что набор этих людей идет фактически под государевой опекой. То есть, государство, из которого они приехали, оно фактически осуществляет набор этих наемников или закрывает глаза на тех, кто занимается этим набором.

Не могу не сказать, естественно, о наших потерях. Наши потери на сегодня – это погибшими 5.937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о наших медиках. Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпиталя и продолжают службу.

И тут я опять вернусь к тому, что происходит на Украине. Мы продолжаем выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Не просто, временами очень непросто. Но мы их будем выполнять.

У НАС ОТСЛУЖИВШИХ 25 МИЛЛИОНОВ. МОБИЛИЗУЮТ ЛИШЬ 1%

- Президентом России принято решение о частичной мобилизации. Расскажите подробнее, как она пройдет, кто подлежит призыву, в каком количестве и как будет вестись работа с призванными из запаса?

- Вы правильно сказали – именно ИЗ ЗАПАСА. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это, действительно, те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах. Имеет боевой опыт.

Конечно, я сразу хочу предварить вопросы. Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет, ни при каких условиях. Все спокойно ходят на занятия.

Естественно, как и все, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения спецоперации. Наши призывники так же продолжают служить, как и служили, на территории России.

У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Эта частичная мобилизация – 1% или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса.

Сама линия соприкосновения (можно называть ее линией фронта) больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что по этой линии, надо закреплять, территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого нужна частичная мобилизация.

Конечно, они (мобилизованные. — Ред.) пройдут подготовку или переподготовку. Конечно, пройдет слаживание экипажей, команды, отделения, взвода. И только исключительно после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.

300 ТЫСЯЧ РЕЗЕРВИСТОВ

- Можем говорить о конкретном количестве призванных резервистов?

- Да, конечно. 300 тысяч резервистов будут призваны. Хочу сразу сказать, что не единоразово. Здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро. Работа будет проводиться планово. Так совпало, что мы в то же самое время по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы. В прошлые годы собирали на две недели или кого-то на большее время, чтобы восстановить навыки вождения техники. И тут сборы совпали с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые мероприятия отменяем, будем заниматься уже частичной мобилизацией.

- Каковы перспективы спецоперации?

- Могут быть частности, могут быть какие-то отклонения и по срокам, и по действиям. Но есть главная и основная задача, которая была поставлена. И эта задача выполняется.

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