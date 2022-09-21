Сергей Шойгу: «К мобилизации готовы»

Министр обороны Cергей Шойгу. Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений», - такими словами открыл Коллегию Минобороны Сергей Шойгу.

Министр отметил, что необходимо «своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан».

Глава военного ведомства пояснил, что «мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания». При этом сотрудники «предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях».

Министр поручил на коллегии командующим войсками военных округов «организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации».

«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», - отдал приказ Шойгу.

На коллегии министр рассматривая ряд вопрос отметил самоотверженные действия десантников во время СВО десантников: «Более 10 000 бойцов ВДВ удостоены боевых наград, 21 - стали Героями России. Продолжим наращивать боевой состав ВДВ, как основной силы быстрого реагирования».

На заседании коллегии Минобороны России также обсуждались вопросы социальных гарантий для военнослужащих контрактной службы, военного строительства, заказы военно-промышленному комплексу необходимых вооружений для скорейшего завершения специальной военной операции на Донбассе. Но этот разговор происходил уже за закрытыми от журналистов дверьми.

Напомним, 21 сентября 2022 года был опубликован Указ Президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Ранее он распорядился увеличить 1 января 2023 года численность Вооруженных сил на 137 тысяч. Ими будут укомплектованы новые военные формирования.

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