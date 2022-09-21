Зима близко

Татьяна Буряк.

- Татьяна Олеговна, сколько уже домов и учреждений готовы к включению отопления?

- В республике, за исключением территорий Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Кременной, нужно подготовить к зиме 10 579 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день коммунальщики выполнили сезонные и профилактические ремонтные работы в 9678 домах. В целом 91,5 процента жилья готово к включению отопления. Также, согласно отчетам муниципальных администраций, готовность к работе зимой соцобъектов составляет 89,6 процента. Из 2004 социально значимых объектов необходимые работы уже выполнены в 1795.

Цифры и факты

На 100% готовы к зиме социальные объекты в Кировске, Красном Луче, Лутугинском, Меловском, Перевальском районах, в Свердловске и Свердловском районе.

На 100% к зиме готов жилой фонд в Лутугинском и Марковском районах. Более чем на 95% - в Ровеньках, Брянке, Стаханове и Перевальском районе.

На 95% - в Луганске, Старобельском, Новопсковском, Станично-Луганском и Сватовском районах.

Котельные готовы на 88%. Из 1160 котельных 1017 прошли остановочный ремонт и полностью готовы к эксплуатации.

В городах с централизованным теплоснабжением на 82% отремонтированы системы центрального отопления. Конкретно - в 2415 домах.

Тепловые сети подготовлены на 99%. К подаче теплоносителя коммунальщики подготовили 562 км тепловых сетей. Заменено 21,6 км трубопроводов.

Специалисты из Воронежской области устанавливают современные блочно-модульные котельные.

ВАЖНО

Для льготников предусмотрены выплаты на покупку угля. В августе в правительстве ЛНР приняли постановление о порядке получения выплат для покупки твердого бытового топлива к началу отопительного сезона. Право на получение выплаты имеют:

ветераны войны (инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и др.);

граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категорий;

многодетные семьи;

пенсионеры, медработники, педагоги, работники культуры сельской местности;

пенсионеры государственных горных предприятий, в том числе инвалиды, члены семей погибших (умерших) шахтеров и другие.

Выплаты составляют 25 тысяч рублей на домостроение с печным отоплением и 12,5 тысячи рублей на домостроение с кухонным очагом на твердом топливе. Для получения выплат необходимо обращаться в администрацию по месту жительства.

ПОМОЩЬ

Коммунальщики из Белгородской области работают в Белокуракинском районе. Они промывают систему отопления и отлаживают отопительные элементы в социальных учреждениях.

В школах и детских садах Марковки, в Лесополянской и Курячевской школах работают специалисты из Воронежской области: устанавливают современные блочно-модульные котельные. Вскоре воронежцы начнут помогать Меловскому району. В Морозовской и Зориковской школах они капитально отремонтируют системы отопления. Известно, что для подготовки к зиме соцобъектов в освобожденных городах ЛНР, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, этот российский регион выделил более 75 млн рублей. В список работ входит восстановление коммунальной инфраструктуры, строительство новых водопроводов, канализации, капремонт зданий.