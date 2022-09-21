Такой родной и любимый город

Концерт Театра эстрадной музыки и песни в луганском сквере имени героев «Молодой гвардии» в честь Дня города. Фото: ЛИЦ

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

В честь праздника в городе прошли различные мероприятия, которые продолжались несколько дней подряд. Гулянья начались 9 сентября с концерта во Дворце культуры имени В. Ленина. Поздравить горожан приехали российские исполнители Сергей Куприк, Ольга Кормухина, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков и группа «Наши».

- Для луганчан, всех россиян, конечно же, и жителей Башкортостана дорога дружба. Мы своих не бросаем. Для нас очень важно, что мы все вместе. Я не в первый раз приезжаю сюда, это стало доброй традицией. Приятно, когда знаешь людей, с ними знаком, узнаешь их, узнают меня. Когда говоришь не здравствуйте, а привет, это уже о многом говорит. Важно чувствовать дух зрителя, народа, - отметил Аскар Абдразаков.

На концерте глава ЛНР Леонид Пасечник вручил награды отличившимся луганчанам. Орден «Трудовая Слава» III степени получил руководитель администрации Луганска Манолис Пилавов, почетный знак «За заслуги перед Луганском» III степени Леонид Пасечник вручил директору Луганского комбината зеленого хозяйства и благоустройства Михаилу Кузьменко. Также грамоты и благодарности от главы ЛНР и администрации Луганска получили работники городских служб, учреждений и организаций.

- Нас пугали, отключали воду, свет, газ, пытались замучить голодом, обстреливали школы, больницы, жилые дома. Но благодаря мужеству, стойкости и упорству жителей город выстоял, продолжает расти и развиваться. Я уверен, что в перспективе наш город станет самым красивым, - отметил Леонид Пасечник.

ХОЧУ ЗДЕСЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

Утром 10 сентября глава администрации Луганска Манолис Пилавов вместе с депутатами Народного совета ЛНР почтил память и возложил цветы к монументам выдающихся луганчан. Делегация побывала у памятника основателю города Карлу Гаскойну, первому градоначальнику Луганска Николаю Холодилину, у мемориала «Они отстояли Родину», у бюстов первого секретаря Луганского областного комитета коммунистической партии СССР Владимира Шевченко и первого главы ЛНР Валерия Болотова, у памятника маршалу СССР, дважды Герою Советского Союза Клименту Ворошилову.

- В праздник нужно вспоминать всех тех, кто причастен к рождению нашего города, тех людей, которые в разные годы восстанавливали потенциал города, давали импульс развитию Луганска, - сказал Манолис Пилавов.

Праздник продолжился фестивалем конного спорта. Ученики луганской детско-юношеской спортивной школы по конному спорту показали свои навыки синхронной езды верхом и в преодолении препятствий на время. А также они провели показательные выступления по выездке и конкуру.

Музыканты и артисты Театра эстрадной музыки и песни выступили в луганском сквере имени героев «Молодой гвардии». На празднике местные жители и гости города рассказали о своем отношении к Луганску.

Студентки Лилия и Алина - коренные луганчанки. Хотят жить и работать в Луганске.

Лилия.

- Для меня Луганск - это самое родное в сердце. Я хочу здесь работать, выбрала профессию юриста, - говорит Лилия.

ВСТРЕТИЛА СВОЮ ЛЮБОВЬ И СОЗДАЛА СЕМЬЮ

На концерте некоторые знакомились с Луганском впервые. Татьяна приехала из Республики Алтай, она волонтер.

Татьяна.

- Я здесь с гуманитарной миссией, занимаюсь распределением грузов. Люди тут очень приветливые, я вижу, что луганчане настроены по-доброму. Мне очень нравится этот город, я надеюсь, что, когда все наладится, я приеду и увижу обновленный Луганск, - делится мыслями Татьяна.

Восьмилетняя Лиза говорит просто: «Для меня Луганск - это радость, потому что я в этом городе живу». Ее мама Ирина приехала сюда из Днепропетровска учиться в педагогическом университете и осталась, теперь Луганск для нее родной.

Ирина и Лиза.

- Тут прошли лучшие мои студенческие годы, я встретила свою любовь и создала семью. Желаю нашему городу мира и спокойствия, - сказала Ирина.

Празднование продолжилось и 12 сентября. Мамы, которые родили в День города малышей, получили подарки от гор-администрации.

- У нас родилось семь детей: пять мальчиков и две девочки. В праздничный день администрация Луганска передала им подарки, и мы с большим удовольствием вручили их женщинам, - рассказала главный врач Луганского перинатального центра Татьяна Жмурко.

Молодая мама Виктория Ященко поблагодарила сотрудников перинатального центра за подарки, помощь и поддержку.

- Все очень-очень ответственные и хорошие. Спасибо всем за то, что это чудо появилось на свет! - подчеркнула Виктория Ященко.