Кому идти в военкомат: девять главных вопросов о мобилизации

Призвать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Заглянем в федеральный закон N 31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В нем есть ответ на этот вопрос. Мобилизация – это перевод экономики, органов власти, вооруженных сил и воинских формирований на работу в условиях военного времени.
Мобилизацию может быть объявлена как до введения военного положения в России при угрозе начала войны, так и при введении военного положения.
Как уже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «никакого военного положения в стране не введено и статус спецоперации не поменялся».
Этим правом объявить ее обладает президент страны.
Мобилизация вводится Указом. Она может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ) или полной (на территории всей страны). В Указе прописывается объем мобилизации, ее порядок, сроки и другие условия.
Мобилизация проводится в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии и возникновения вооруженных конфликтов, направленных против России.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизационный резерв России (то есть, люди в разные годы прошедшие военную службу, обладающие военно-учетной специальностью и ежегодно участвующие в военных сборах) 25 миллионов человек. Если бы всех их поставили под ружье, это и была ба всеобщая (или полная) мобилизация. Частичная мобилизация – это призыв на военную службу только тех резервистов, которые в первую очередь нужны армии. В данном случае – 300 тысяч человек.
Призвать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку.
Это мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в категории А (годен), Б (годен с незначительными ограничениями) и B (ограниченно годен).
Запасники распределены по 3 разрядам в зависимости от возраста.
В таблице это выглядит так:
Кому идти в военкомат
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к 3-му разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими 50 лет, а остальные - до достижения 45 лет. Могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информтехнологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.
Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Также отсрочка предоставляется гражданам:
— забронированным в порядке, определяемом правительством РФ,
— признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до 6 месяцев,
— занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,
— имеющим на иждивении 4 и более детей (женщинам — одного ребенка),
— матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа,
— сенаторам и депутатам Госдумы.
При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, в повестках и распоряжениях военкоматов.
Граждане, приписанные к воинским частям для прохождения службы, призываются по мобилизации в случае создания специальных формирований. При этом россияне, которые стоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации не могут уезжать без разрешения военных комиссариатов в другие населенные пункты.
Самовольное оставление места проживания, части или военных сборов в период мобилизации влечет строгое наказание - от 5 до 10 лет лишения свободы в зависимости от длительности «самоволки».
А отказ от участия в боевых действиях в соответствии с недавними правками Уголовного Кодекса предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.
1. Являться по вызову военкоматов для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время.
2. Выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военкоматов.