Кому идти в военкомат: девять главных вопросов о мобилизации

Призвать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что такое мобилизация?

Заглянем в федеральный закон N 31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В нем есть ответ на этот вопрос. Мобилизация – это перевод экономики, органов власти, вооруженных сил и воинских формирований на работу в условиях военного времени.

Мобилизацию может быть объявлена как до введения военного положения в России при угрозе начала войны, так и при введении военного положения.

Как уже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «никакого военного положения в стране не введено и статус спецоперации не поменялся».

Кто имеет право ее объявлять?

Этим правом объявить ее обладает президент страны.

Мобилизация вводится Указом. Она может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ) или полной (на территории всей страны). В Указе прописывается объем мобилизации, ее порядок, сроки и другие условия.

Мобилизация проводится в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии и возникновения вооруженных конфликтов, направленных против России.

Чем отличается частичная мобилизация от всеобщей или полной?

По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизационный резерв России (то есть, люди в разные годы прошедшие военную службу, обладающие военно-учетной специальностью и ежегодно участвующие в военных сборах) 25 миллионов человек. Если бы всех их поставили под ружье, это и была ба всеобщая (или полная) мобилизация. Частичная мобилизация – это призыв на военную службу только тех резервистов, которые в первую очередь нужны армии. В данном случае – 300 тысяч человек.

Кого при объявлении в данном случае частичной мобилизации могут поставить в строй?

Призвать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку.

Это мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в категории А (годен), Б (годен с незначительными ограничениями) и B (ограниченно годен).

Запасники распределены по 3 разрядам в зависимости от возраста.

В таблице это выглядит так:

Кому идти в военкомат Фото: Дмитрий ОРЛОВ

А женщины под это подпадают?

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к 3-му разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими 50 лет, а остальные - до достижения 45 лет. Могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информтехнологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.

Кого это не касается?

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Также отсрочка предоставляется гражданам:

— забронированным в порядке, определяемом правительством РФ,

— признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до 6 месяцев,

— занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,

— имеющим на иждивении 4 и более детей (женщинам — одного ребенка),

— матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа,

— сенаторам и депутатам Госдумы.

Как призывают «мобилизантов»?

При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, в повестках и распоряжениях военкоматов.

Граждане, приписанные к воинским частям для прохождения службы, призываются по мобилизации в случае создания специальных формирований. При этом россияне, которые стоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации не могут уезжать без разрешения военных комиссариатов в другие населенные пункты.

Как могут наказать «отказников»?

Самовольное оставление места проживания, части или военных сборов в период мобилизации влечет строгое наказание - от 5 до 10 лет лишения свободы в зависимости от длительности «самоволки».

А отказ от участия в боевых действиях в соответствии с недавними правками Уголовного Кодекса предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.

Какие обязанности на граждан накладывает мобилизация?

1. Являться по вызову военкоматов для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время.

2. Выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военкоматов.