Зачем нужны сопли и вирусы простуды - рассказывает микробиолог

Основное место «жизнедеятельности» риновирусов – это нос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сезон простуд частой причиной болезни становятся риновирусы. Признаки риновируса – насморк и заложенность носа, «тяжелая голова» и головная боль. Но оказывается, что риновирусы могут сослужить нам полезную службу при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией и обильный насморк – это, в общем-то, хорошо и полезно. Микробиолог, доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) и главный научный сотрудник Медико-Генетического Научного Центра РАМН (Москва) Анча Баранова рассказала в своем телеграмм-канале, почему банальные сопли могут послужить на пользу человечества в пандемию ковида.

Основное место «жизнедеятельности» риновирусов – это нос. Для очень многих вирусов, в том числе и коронавируса SARS-CoV-2, нос – это просто входные ворота, а для риновирусов – место обитания. Риновирусы вызывают состояние общей болезненности и заложенности, которое часто протекает без повышения температуры, говорит микробиолог. Плюс к этому – головные боли.

Риновирус вызывает IgA – ответ (антитела иммуноглобулины А) и интерфероновый ответ (защитные белки от вируса) тоже сугубо в области носа, а в дополнении к этому в ответ на риновирус в носу появляется много слизи или соплей.

- На самом деле, когда есть сопли, – это хорошо, - говорит Анча Баранова. – Это отличная вещь, потому что сопли, – это полисахариды, прикрепленные на белках, которые все делают очень вязким. Новый прилетевший вирус – он не может через это пройти. Сопли нужны для того, чтобы с высмаркиванием весь наработанный вирус убирать, чтобы побыстрее это все купировать. И плюс, когда у нас нос забит соплями, нет практически никакой возможности туда новому вирусу прилететь.

К тому же, переход обильной слизи в горло, в определенном смысле защищает и горло, говорит ученая. Если в горле много слизи, то это, конечно, неприятно, но зато вирусу там «сесть» особо некуда.

- Вместе сопли и интерфероновый ответ организма способны «закрыть плацдарм», чтобы другие вирусы просто не появились, - говорит Анча Баранова. – И есть статьи, исследования, в которых прямо показано, что риновирус находится в антагонизме (в противоборстве, - прим. ред.) с коронавирусом. То есть, когда у вас полный нос соплей и когда там интерфероновый ответ, вызванный размножением риновируса, коронавирусу туда приземлиться труднее. Не значит, что невозможно, но труднее. Так что на что-то эти вирусы насморка нам могут и пригодиться в данном случае.