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Звезды21 сентября 2022 13:31

Жесткие объятия "мажора": правда ли, что Павел Прилучный обижает молодую жену

Психолог Гладышева заявила, что Павел Прилучный стремится контролировать молодую жену
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Павел Прилучный неожиданно для всех женился на молодой актрисе Зепюр Брутян.

Павел Прилучный неожиданно для всех женился на молодой актрисе Зепюр Брутян.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодожен Павел Прилучный уже почти месяц наслаждается семейной жизнью с актрисой Зепюр Брутян, свадьба с которой так удивила поклонников. Публика была уверена, что их роман - очередная пиар-акция к выходу совместного фильма, но Прилучный взял да и устроил пышную свадьбу. Теперь в соцсетях супругов – полная идиллия: поцелуи, совместные фотосессии и обложки журналов…

И все-таки внимательных наблюдателей смущает один момент: слишком уж часто Павел кладет руку на шею красавице-супруге, словно хочет ее придушить.

Кадры со свадьбы Прилучного и Брутян.

Кадры со свадьбы Прилучного и Брутян.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Бессознательный жест Прилучного - схватить молодую жену за шею - выдает в нем классического абьюзера. Вскоре мы можем услышать об очередном скандале с домашним насилием, - уверенно заявила популярный блогер-психолог Вероника Степанова.

Так неужели всего по одному жесту можно определить домашнего тирана, и второй брак "мажора" закончится так же скандально, как первый? На этот вопрос сайту kp.ru ответила психолог и коуч Марина Гладышева. Проанализировав снимки пары, она пришла к выводу, что всё не так плохо.

Сетевые эксперты уверены, что Прилучный демонстрирует "классический жест абьюзера".

Сетевые эксперты уверены, что Прилучный демонстрирует "классический жест абьюзера".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Прежде всего отмечу, что разгадать человека по одному жесту невозможно, - уверенно заявила психолог. - Класть руки на шею другому значит проявлять контроль, демонстрировать собственное доминирование. Так Павел Прилучный показывает, что он главный в отношениях, проявляет собственную силу. Но не всегда этот контроль может вести к насилию и подчинению. Тем более, что многое зависит от женщины. Как правило, силу применяют к независимым и самостоятельным партнершам, ведь для этого в паре должен возникнуть конфликт и противостояние.

Психолог Марина Гладышева.

Психолог Марина Гладышева.

По словам Марины Гладышевой, сценарий брака с Агатой Муцениеце может и не повториться, если молодая жена Зепюр Брутян примет жесткий характер мужа и не будет с ним конкурировать.

- По Зепюр видно, что эти жестковатые объятия ей нравятся, дают ощущение заботы и безопасности, - добавила эксперт. - Нельзя забывать, что она восточная девушка, то есть воспитана в определенных традициях, привычная к мужскому доминированию и в то же время гибкая, мудрая. Если она будет лояльна к ограничениям, которые предъявит ей брутальный Павел, все у них будет хорошо.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИПавел Прилучный: досье KP.RU