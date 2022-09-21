Жесткие объятия "мажора": правда ли, что Павел Прилучный обижает молодую жену

Павел Прилучный неожиданно для всех женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодожен Павел Прилучный уже почти месяц наслаждается семейной жизнью с актрисой Зепюр Брутян, свадьба с которой так удивила поклонников. Публика была уверена, что их роман - очередная пиар-акция к выходу совместного фильма, но Прилучный взял да и устроил пышную свадьбу. Теперь в соцсетях супругов – полная идиллия: поцелуи, совместные фотосессии и обложки журналов…

И все-таки внимательных наблюдателей смущает один момент: слишком уж часто Павел кладет руку на шею красавице-супруге, словно хочет ее придушить.

Кадры со свадьбы Прилучного и Брутян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Бессознательный жест Прилучного - схватить молодую жену за шею - выдает в нем классического абьюзера. Вскоре мы можем услышать об очередном скандале с домашним насилием, - уверенно заявила популярный блогер-психолог Вероника Степанова.

Так неужели всего по одному жесту можно определить домашнего тирана, и второй брак "мажора" закончится так же скандально, как первый? На этот вопрос сайту kp.ru ответила психолог и коуч Марина Гладышева. Проанализировав снимки пары, она пришла к выводу, что всё не так плохо.

Сетевые эксперты уверены, что Прилучный демонстрирует "классический жест абьюзера". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Прежде всего отмечу, что разгадать человека по одному жесту невозможно, - уверенно заявила психолог. - Класть руки на шею другому значит проявлять контроль, демонстрировать собственное доминирование. Так Павел Прилучный показывает, что он главный в отношениях, проявляет собственную силу. Но не всегда этот контроль может вести к насилию и подчинению. Тем более, что многое зависит от женщины. Как правило, силу применяют к независимым и самостоятельным партнершам, ведь для этого в паре должен возникнуть конфликт и противостояние.

Психолог Марина Гладышева.

По словам Марины Гладышевой, сценарий брака с Агатой Муцениеце может и не повториться, если молодая жена Зепюр Брутян примет жесткий характер мужа и не будет с ним конкурировать.

- По Зепюр видно, что эти жестковатые объятия ей нравятся, дают ощущение заботы и безопасности, - добавила эксперт. - Нельзя забывать, что она восточная девушка, то есть воспитана в определенных традициях, привычная к мужскому доминированию и в то же время гибкая, мудрая. Если она будет лояльна к ограничениям, которые предъявит ей брутальный Павел, все у них будет хорошо.