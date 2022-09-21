Референдумы в народных республиках и на освобожденных территориях: пророссийские настроения бьют рекорды

Донбасс сделал свой выбор еще 8 лет назад. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Украина ищет своих врагов в Изюме, Балаклее, Купянске Харьковской области. Задерживают не только чиновников, в коллаборационизме обвиняют и обычных жителей. А еще обстрелы Херсона, Донецка и других мирных городов. Все это делает проведение референдумов на освобожденных территориях, во время которых местные жители – и только они – определят свое будущее. Какие регионы готовы участвовать в референдумах? Почему люди не видят своего будущего в составе украинского государства? Насколько широка в этих регионах поддержка идеи общего с Россией будущего?

Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты в области отечественной и международной политики обсудили на круглом столе «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?».

Мероприятие провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке международного мультимедийного пресс-центра агентства «Россия сегодня» в Москве. Экспертами выступили политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и эксперт Республиканского института политических и социологических исследований (г. Симферополь) Сергей Юхин.

Модератором стал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

- Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией - это важнейшая на сегодняшний день тема, - сказал он. - Мы все слышали выступление президента России. Он сказал важнейшие слова о том, что в зависимости от воли, которую выскажут жители этих территорий, будут приняты важнейшие решения на федеральном уровне. В связи с этим очень важно понять, какие настроения преобладают в этих регионах.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

В последние дни в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР было проведено сразу два социологических исследования, которые касались отношения жителей к референдуму и вхождению регионов в состав России. Одно из этих исследований провел Республиканский институт политических и социологических исследований, базирующийся в Крыму. По словам сотрудника этой организации Сергея Юхина, подобные опросы проводятся методично и системно. Последнее исследование проводилось 13-14 сентября.

- Мы фиксируем исторический максимум поддержки как проведения референдума, так и идеи вхождения регионов в состав Российской Федерации, - сказал он. – В Донецкой народной республике референдум поддерживают 86 процентов опрошенных, в Луганской народной республике – 87 процентов, в Запорожской области – 83 процента и в Херсонской области – 72 процента. По Запорожской и Херсонской областям мы можем проследить динамику, потому что на этих территориях это уже пятый наш опрос. Мы видим постоянную положительную динамику. Что касается идеи вступления регионов в состав России, то в ДНР ее поддерживают 94 процента, в ЛНР - 93 процента, в Запорожской области 83 процента и в Херсонской области – 80 процентов. Хочу акцентировать внимание, что это электорально активные граждане – те, кто выразил желание прийти и проголосовать на референдуме. Я не люблю делать прогнозы, но, думаю, что после того, как были объявлены даты референдумов, после того, как Владимир Путин поддержал эту идею и заявил о том, что будет обеспечена безопасность голосования, то те, кто сомневался и не имел собственного мнения, все-таки сделают свой выбор и придут на участке. Мы считаем, что явка увеличится и цифры поддержки воссоединения с Россией тоже будут выше. Это следует из логики процессов и динамики тех исследований, которые мы проводили.

ОЖИДАЕМОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) свое исследование проводил чуть позже – 19 сентября. Сотрудники этой организации в каждом из четырех регионов – Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР - пообщались с 1000 респондентов в каждой из четырех территорий. Результаты представил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

- Очень важно, что опрос проводился до объявления даты референдума, с точки зрения общественного мнения это имеет существенное значение, - сказал он. – В нашем опросе также было 2 ключевых вопроса. Мы попросили людей представить, что референдум состоится в ближайшее воскресенье, и ответить, приняли бы они участие в голосовании. Наибольшую готовность принять участие декларировали жители народных республик. ДНР – 80 процентов, ЛНР – 83 процента. В Запорожской области 72 процента намерены принять участие в голосовании, в Херсонской – 65 процентов.

По самому главному вопросу – о вступлении региона в Российскую Федерацию – положительных ответов, по словам Виктора Потуремского, тоже подавляющее большинство. В Запорожской области – 80 процентов, при этом 14 процентов не за Украину, они затрудняются ответить. В Херсонской области – 80 процентов за, 11 – затрудняюсь ответить. В ДНР за воссоединение – 91 процент, в ЛНР – 90 процентов.

- Есть небольшая разница в цифрах, - продолжил Потуремский. – Она легко объяснима, поскольку ЛНР и ДНР находятся в особой политической ситуации, их данные предсказуемо выше. Полученные данные совпадают с результатами предыдущих замеров: жители всех четырех регионов видят свое будущее с Россией, и референдум воспринимается как ожидаемое и очень важное, даже историческое, событие. Поэтому и доминирует намерение людей принять в нем участие и выбрать присоединение к России.

Виктор Потуремский обратил внимание на то, что референдум – это очень специальная процедура, которая выдвигает очень жесткие требования и по явке, и по результатам голосования. Но в данном случае мы видим высокий интерес к нему, когда его проведение еще только потенциально возможно.

- Мы видим уже сформированное общественное мнение на этих территориях и по вопросу о проведении референдума, и по вопросу о присоединении к России, - подвел итог директор по политическому анализу Института социального маркетинга. – Это некий устойчивый коридор высоких значений, которые позволяют говорить об очень высоком интересе к этому мероприятию.

КРИК В ПУСТОТУ

Александр Малькевич много раз был на освобожденных территориях, а в Херсонской области прожил последние два месяца. Он собственными глазами увидел, как люди относятся к будущему референдуму и что думают о воссоединении с Россией.

- У меня много ярких воспоминаний, - сказал Александр Малькевич. - Гостиницы в Купянске и Херсоне, в которых я жил, были уничтожены Хаймарсами – одна накануне моего очередного появления. Из здания Херсонской администрации я вышел за 15 минут до того, как 5 ракет туда прилетели. С 1 сентября я являюсь заведующим кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета, ректор которого только-только пошла на поправку после покушения на нее. Все это является ответом на вопрос, почему в Херсонской области цифры несколько ниже. Люди хотят быть с Россией. Более того, вечером того дня, когда общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководителям с просьбой немедленного назначения референдумов, я получал сообщения от жителей с тревожными вопросами «А как же мы, почему у нас не будет референдума?». Но в отношении жителей киевская хунта развязала лютый террор, в том числе информационный. Людям угрожают, и даже когда им звонят социологи, они не всегда воспринимают это за чистую монету, все боятся каких-то провокаций.

Однако при этом, как сказал Александр Малькевич, инициатива по организации референдума шла снизу. Он присутствовал на общественном форуме «Мы вместе с Россией», который проводился в госуниверситете.

- Зал был битком – тысячи человек, - вспоминает он. – Люди плакали, стоя пели гимн России, вспоминали, как они всем миром собирали деньги, чтобы поставить памятник основателю города князю Потемкину. Позиция людей абсолютно понятна: они хотят быть с Россией, и этот их порыв понятен. Мало того, сейчас Херсонская область увеличивается на глазах, только что по обращению жителей Снегиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области они временно вошли в Херсонскую область. Они тоже будут участвовать в референдуме.

Александр Малькевич рассказал, как активисты сейчас пытаются донести до западных партнеров мысль о том, что народ на освобожденных территориях имеет безоговорочное право определять свое будущее демократическим путем.

- Это очевидно, и в то же время это крик в пустоту, - говорит Малькевич. – Мы собрали информацию, нашли Устав ООН. В нем есть статья 1 и статья 55, где сформулированы принципы равноправия и самоопределения народов. Более того, вместе с херсонскими журналистами мы сейчас делаем памятку для западных коллег, которые страдают амнезией. Там будет полная подборка всех референдумов, которые проходили в 20-м и 21-м веках. Начиная с референдумов в Африке, когда Франция потеряла часть своих приобретений. В результате референдума появился Южный Судан, Эритрея и много других государств. Я уж не говорю про распад Югославии: там каждое государство выходило с помощью референдума. И все нормально, эти процедуры все признают. И только референдумы в Крыму и Севастополе, и те, что сейчас будут проходить а ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области травмируют психику западных товарищей. Что ж, будем разговаривать, объяснять, что здесь полное соответствие международному праву.

Все четыре территории, где пройдут референдумы, по словам Малькевича, ждут международных наблюдателей. Разработана соответствующая документация, она в открытом доступе.

- Мы в общественной палате России планируем открыть ситуационный центр по наблюдению за референдумами, - говорит Александр Малькевич. – Мы сформируем группы, которые будут находиться на местах. Так что здесь все прозрачно, открыто и гласно. Любой человек, который хоть полдня проведет на этих территориях и пообщается с людьми, все прекрасно поймет и сомнений никаких не будет. Я точно знаю, что многие родственники жителей освобожденных территорий, находящиеся по другую сторону границы, сейчас с надеждой смотрят на эти референдумы и их итоги, чтобы впоследствии как минимум вернуться, воссоединиться с родными и начать строить мирную жизнь.

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

Согласно упомянутым опросам, цифры поддержки Украины близки к статистической погрешности. В ДНР и ЛНР незалежную поддерживает ноль процентов опрошенных – такие данные привел РИПСИ. Почему? На этот вопрос попытался ответить Александр Асафов.

- Мы видим не только эти цифры, но и определенную динамику, и она, на мой взгляд, вполне объяснима, - сказал политолог. – Обстоятельства, в которой оказались люди, толкает людй на тот выбор, который демонстрирует социология. Люди не слепые, они делают вывод из окружающей их действительности. Они видят, что их бывшее государство ведет против них открытую террористическую войну. Обстреливает их из высокоточного натовского оружия, пытается устраивать провокации, угрожает репрессии… Одна представительница киевской власти открыто заявляет, что тот, кто задумается об участии в референдуме в Херсонской области получит 12 лет. Подобные высказывания множатся. Другие представители режима даже угрожали убийством.

Люди, по словам эксперта, видят зачистки, которые незаконные вооруженные формирования устраивают в Харьковской области. Они ищут там не только людей, которые могут быть связаны с Россией, а которые об этом только задумались, высказали мысль. Идут жуткие пытки, допросы, расстрелы – люди об этом знают, это все часть информационной повестки.

- Украинской власти люди на этих территориях не нужны, - говорит Александр Асафов. – Киевский режим борется с ними террористическими методами, стараясь сделать их жизнь невыносимой. Они хотят заставить их покинуть эти территории. Это в лучшем случае. Потому что в худшем – они хотят уничтожить этих людей. Очевидно, что они расширили придуманную националистами поговорку о том, что Крым будет либо украинским, либо безлюдным. В таких обстоятельствах выбор о том, проводить ли референдум, и о том, присоединяться ли к России, для людей очевиден. Это желание защиты и безопасности.

По словам Асафова, жители освобожденных территорий, которые попали под влияние украинской пропаганды и уехали в подконтрольные Киеву регионы, уже возвращаются. Это показывают даже западные телеканалы. Они прекрасно видят, как к ним относятся там, видят, что там они тоже не нужны.

- Ни работы, ни жилья, ни защиты, отношение как к людям второго сорта, - говорит Асафов. – Они постоянно живут под подозрением в государственной измене. Не выдержав этого, люди возвращаются домой – туда, где они родились. И они, конечно, выбирают то будущее, в котором будут жить многие поколения. Они понимают, что у этого выбора есть гарантии определенности. Если они будут с Россией, то они понимают, что у России никто никогда ничего не отнимет. И те заявления президента России и Министра обороны, которые мы слышали, подкрепляют их в этом выборе. Для них это выбор жизни. Поэтому, уверен, если социологи успеют провести еще одно исследование, мы увидим еще более впечатляющую динамику.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Участники круглого стола не могли обойти вниманием тему объявленной президентом России частичной мобилизации. Ведь нам нужно защитить наши новые территории, если их граждане проголосуют за вхождение в состав России.

- Объявление референдумов стало точкой невозврата во многих процессах, - сказал Алексей Чеснаков. – Очевидно, нужно признавать и принимать ту реальность, в которой они закончатся с большим позитивным результатом. Данные социологов, которые сегодня были озвучены, подтверждают эту версию. Я думаю, что нам в ближайшие дни стоит ожидать включения в состав Российской Федерации новых субъектов. И с этого момента нам придется зафиксировать, что начнется новый этап противостояния России и Запада. Объявление частичной мобилизации, я считаю, абсолютно рациональный шаг.

Алексей Чеснаков выделил несколько ключевых моментов объявленной мобилизации. Первый – это целеполагание. Очевидно, что цель, которая ставится во главу угла – это защита новых границ Российской Федерации, которые увеличиваются на тысячу километров. И перед Россией стоят задачи не только защиты жителей Донбасса, Запорожья и Херсона, – но и отбрасывания ВСУ от новых границ.

- Формат мобилизации тоже имеет свое общественно-политическое измерение, - говорит Чеснаков. – Было сказано, что сегодня будут призываться те, кто имеет опыт, кто имеет необходимую военно-учетную специальность, и те, кто находится в запасе. То есть о срочниках речь не идет. Это очень важно. И не менее важно то, что мобилизация военная выполняет роль, извините за тавтологию, общественной мобилизации. Ведь вместе с военной мобилизацией возникает дополнительное усиление патриотического вектора, консолидация людей вокруг президента.

По мнению Чеснакова, мобилизация способствует и снижению страхов в обществе. Потому что тот формат, который был выбран, свидетельствует об уверенности власти в достижении целей.

- Мне кажется, в ближайшие дни мы увидим, что многие процессы, в том числе и специальная военная операция, вступают в новый этап, - сказал Чеснаков. – И для России этот этап будет позитивным.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Дарья Кислицына перевела разговор в более мирное русло. Она рассказала о том, как российские регионы помогают восстановлению республик Донбасса и освобожденным территориям и какое влияние это оказывает на пророссийские настроения в этих регионах.

- Я хочу напомнить, что процесс участия регионов в жизни освобождаемых территорий начался еще весной, - сказала Дарья Кислицына. – Первым регионом, который такое соглашение заключил, стала Самарская область. Потом их примеру последовали и другие регионы. И было много инсинуаций о том, что это пиар, что кто-то решает таким образом какие-то свои задачи. Но сегодня уже понятно, что время пиара прошло, что это абсолютно другая история. Люди едут туда сознательно, подвергая опасности свою жизнь. Со временем в этот процесс включилась большая часть регионов. Уже есть истории раскреплений, когда регионы берут шефство над определенными территориями. Там есть отраслевое взаимодействие, есть гуманитарная помощь. Мы видим, какое количество добровольцев, волонтеров, делегаций постоянно присутствуют на этих территориях.

По словам Дарьи Кислицыной, важным событием, реперной точкой стал старт нового учебного года первого сентября. Если до этого были вопросы о том, как восстанавливается, какие результаты, то первое сентября на многое дало ответ. Все увидели, как Россия помогла организовать на освобожденных территориях нормальный безопасный учебный процесс. Дети смогли пойти в школу – не в онлайне, а по-настоящему. Во многом это совокупная работа наших регионов и нашего присутствия там.

Есть, по словам Кислицыной, довольно много примеров экономического взаимодействия между регионами России и освобожденными территориями. Напрямую взаимодействуют заводы, причем не только по территориальному, но и по отраслевому принципу.

- Если посмотреть, в чем конкретно наша помощь, то я бы выделила следующее, - продолжила Дарья Кислицына. – Первое – это восстановление инфраструктуры. Социальные объекты, здравоохранения, образования, дорожной инфр аструктуры и ЖКХ. Второе важное направление – это все, что касается взаимодействие по линии детей и молодежи. Все регионы России принимали у себя детей, размещали их, везде работали детские лагеря, куда приглашались ребята из освобожденных территорий. Это очень важно, дети смогли почувствовать, что есть безопасность, и что мы эту безопасность можем им дать.

Дарья Кислицына коснулась и темы мобилизации. По е мнению, этот процесс не ограничивается теми людьми, которые будут призваны для участия в боевых действиях.

- Нашему обществу необходима мобилизация сознания, - сказала эксперт. – Мне кажется сейчас каждый должен задуматься, что он может сделать, чем может быть полезен. Полезность может быть разной: можно находиться дома, но передавать продукты, собирать средства – есть много разных форм. Нужно перестать воспринимать то, что происходит, какой-то другой, отличной от нас жизнью. Нужно понять, что каждый из нас может и должен что-то сделать. Это наш общий гражданский долг.