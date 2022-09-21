Преподавание коренных языков вышло на федеральный уровень

Она преподает родной (осетинский) язык в школе-интернате Аланская гимназия города Владикавказа. Однако в рамках большого конкурса прошел и другой, в котором наградили учителей языков коренных малочисленных народов Севера.

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» объединил педагогов из большинства регионов страны, его участниками стали носители более 30 родных языков. Очные туры конкурса проходили в Пятигорске. В финал прошли учителя из 17 регионов, которые проводили классный час, посвященный теме популяризации народного искусства и сохранение культурных традиций, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ. В заключительном финальном испытании участвовали шесть финалистов, набравших максимальное количество баллов. «Отдельный большой конкурс среди учителей родного языка и родной литературы проводим впервые. На мой взгляд, это очень важно, нужно обязательно поддерживать родные языки, родную литературу, культуру», – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурс проходил в рамках Года культурного наследия народов России, который объявлен в 2022 году. А также – Десятилетия языков коренных народов (2022-2032 года), объявленного в этом году ЮНЕСКО. В следующем году очные этапы конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» пройдут в Карачаево-Черкесской Республике.

Как рассказала член жюри конкурса, председатель Ассоциации преподавателей Республики Саха (Якутия) и старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт национальных школ РС(Я)» Феня Леханова, участие во всероссийском соревновании благодаря поддержке компании «Норникель» приняли восемь учителей языков коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. «Такой федеральный конкурс – очень важное мероприятие, необходимое для роста профессионализма и качественного уровня учителей языков малых народностей. Это бесценный опыт, тем более что в рамках очных туров были показаны очень интересные уроки. Это педагогическое взаимодействие педагогов с коллегами из других регионов. И мы очень благодарны компании «Норникель», что она поддержала наших учителей в плане участия, ведь они все – из маленьких и отдаленных поселков. Даже то, что они приехали на конкурс, это уже победа», – рассказала Леханова.

По ее словам, и в Ассоциации преподавателей РС(Я), и в Ассоциации КМН Севера и Дальнего Востока понимали, что представители «северных» народностей вряд ли смогут с первого же раза составить конкуренцию коллегам из более крупных регионов России. А потому – также при поддержке «Норникеля» – решено было провести «конкурс в конкурсе», отметив отдельно восемь первопроходцев. По словам председателя Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григория Дюкарева, цель была благая – поддержать этих учителей и психологически, и финансово. Ведь, как уже заявили в Минпросвещения РФ, всероссийский конкурс отныне станет ежегодным. «И нам хотелось бы, чтобы на следующий год участников от наших территорий было уже не восемь, а двадцать восемь! Вернувшись на места, они поделятся с коллегами впечатлениями и опытом участия, расскажут о том, какую поддержку получили от «Норникеля». У нас 40 коренных малочисленных народов Севера, и, по-хорошему от каждой на конкурсе хотелось бы в будущем видеть представителей», – отметил Дюкарев.

По его словам, для «Норникеля» поддержка таких инициатив – важное и системное направление взаимодействия с представителями коренных народов. Причем оно ведется давно и сверх «большого» соглашения с тремя основным ассоциациями, представляющими интересы коренных северных народностей, подписанного в 2020 году и предусматривающего более 2 млрд рублей инвестиций на пять лет. Дюкарев напомнил, что еще в 2018 году при поддержке «Норникеля» был издан букварь энецкого языка, благодаря чему у народности, состоящей всего из 200 человек, по сути, «появилась своя письменность». С этого году по книге уже начались уроки!

Кроме того, компания поддержала проект цифровизации языков малых народностей, который был представлен в прошлом году в РГГУ. Также при поддержке «Норникеля» в пос. Усть-Авам и Волочанка на Таймыре работают «языковые гнезда» в школах, которые компания обеспечивает компьютерами и другим необходимым оборудованием. «Нас очень радует, что ключевой на Таймыре работодатель добровольно принимает на себя повышенные социальные обязательства, осознавая, что численность коренных народов Севера крайней невысокая, а потому очень важно реально сохранять их языки и культуру. Это, конечно, укладывается и в стандарты ESG, но далеко не каждая крупная индустриальная компания даже ради такого занимается подобной деятельностью», говорит Дюкарев.

По словам Григория Дюкарева, программы поддержки языков коренных народов будут углубляться. «Мы понимаем, что если на русский язык как государственный и нациеобразующий работают целые институты, издается огромное количество учебной литературы, и угрозы его исчезновения просто не существует, то, например, энецкий или нгансанский языки нуждаются в постоянной и системной поддержке. Кадровый потенциал учителей таких языков очень мал, среди энцев и кочегара то найти трудно. И очень часто учитель становится в одном лице и методистом, и переводчиком, и составитель словаря. Необходимо поддерживать таких педагогов, чтобы не потерять ни один язык.