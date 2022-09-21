На период мобилизации можно оформить отсрочку по кредиту. Фото: Евгения ГУСЕВА

«А как же кредит?!» - спохватились потенциальные кандидаты на частичную мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным. Вопрос насущный. Как платить по долгам, если вдруг заберут в армию.

Банк России поспешил дать ответ. На официальном сайте написано: «Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации».

- Все предельно ясно, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – Мобилизованные смогут быть спокойными на этот счет. Будут и отсрочки, и если необходимо по обстоятельствам уменьшение платежей.

Но возникает другой вопрос. А что если зарплата в армии будет меньше, чем та, с которой мобилизованный на гражданке оформлял ту же ипотеку?

- В большинстве случаев это исключено, - поясняет Остапкович. - Сегодня армейская зарплата даже относительно ведущих отраслей гораздо выше. В среднем 150-200 тысяч рублей. Это больше, чем в лидирующей нефтяной отрасли. Плюс социальный пакет, социальное обеспечение, полное обмундирование. Ну, может быть, найдутся единицы, которые на гражданке получали больше, чем в армии. Но это, как правило, высококвалифицированные специалисты, те же айтишники. Таким, скорее всего, будут выдавать бронь, потому что они нужнее на производстве.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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