Эстония конфискует у местных россиян оружие. Что дальше — лагеря для русских?

Репрессии против «неправильных» национальностей — часть местного культурно-исторического кода. Фото: Shutterstock

Весной нынешнего года я в эфирах на Радио «Комсомольская Правда» говорил, что русские в нынешней Европе находятся на положении евреев в Третьем рейхе. Ещё не 1938 года, когда началась Хрустальная ночь погромов, но уже 1935-го, когда «Нюрнбергские расовые законы» лишили сынов Израиля почти всех политических прав в гитлеровской Германии.

И вот сейчас страна, некогда бывшая самой верной продолжательницей «арийских расовых норм», хочет конфисковать у граждан России и Белоруссии личное оружие. Речь о нынешней Эстонии и об обладателях паспортов двух вышеуказанных государств, которым «повезло» жить в этом прибалтийском раю.

И хотя данное ограничение затронет лишь менее тысячи человек — тут важен сам факт. Ведь и лягушку в сказке варили не сразу, а медленно, повышая температуру на градус в минуту. Есть даже такой принцип управления — «бесступенчатые изменения»: если ты не хочешь социального взрыва, строй новую реальность незаметно. Сегодня — запрет иметь личное оружие, завтра — ограничение на перемещение, послезавтра — «прошу всех пройти в душевые для дезинфекции» (если вы поняли этот намёк на гитлеровские концлагеря).

И я даже не буду говорить об абсурдности антиоружейных гонений. Что, тысяча мужиков с охотничьими берданками представляют для Таллина такую угрозу? Да нет, конечно. Потому что иначе придётся допустить, что НАТО, куда входит Эстония, со своими танками, бронекатерами и истребителями не может защитить республику от какой-то «лесной дивизии» (если на секунду согласиться, будто эти люди — действительно все как один «агенты Кремля», вынашивающие адские замыслы).

И тут можно лишь посочувствовать нашей оппозиции: от политэмигрантов до «экономических беженцев», наподобие айтишников, уехавших в прибалтийский рай на волне либеральной пропаганды. Потому что господин майор из КаПо (эстонской спецслужбы) не будет разбираться: хороший ты русский или плохой, «антипутинский борец» или просто «колбасный беженец». Паспорт с двуглавым орлом? Всё, без вещей на выход.

Ибо и среди евреев в 1930-е годы почти все были патриотами Германии, сражавшимися за неё на фронтах Первой мировой. Но нацистов это не интересовало.

Почему я постоянно сравниваю этот прибалтийский недорейх с гитлеровской Германией? Потому что в годы Второй мировой войны самый страшный (в плане «результативности» и процента убитых) холокост имел место именно там. В Эстонии, Латвии, Литве. В последней историки зафиксировали 227 мест массовых убийств евреев; любой житель Литвы может добраться до одного из таких адресов за полчаса.

А после 1945 года доброе советское государство почти не трогало организаторов тех убийств. Потому что тогда денацифицировать пришлось бы всех латышей, литовцев и эстонцев — их соучастие в холокосте во время гитлеровской оккупации было поголовным.

Вот ответ, почему же «демократическая республика», член ЕС, доходит до нынешней дикости. Потому что репрессии против «неправильных» национальностей — часть местного культурно-исторического кода.

И очевидно, что пробный шар выкатился успешно; западные наставники в ответ на первые робкие репрессии против русских — демонстративно промолчали.

То есть наши «прибалтийские тигры» не остановятся.

Но если вы ждёте, что зло будет наказано, — то это уже происходит. В Эстонии (как и во всей Прибалтике) после развала СССР продолжается депопуляция и деиндустриализация. Закрыта единственная в регионе Ингалинская АЭС, зима обещает быть холодной, а инфляция — с приставкой «гипер».

И пусть местные националисты не удивляются — почему.