Двое русских и американец в одном корабле полетели к МКС

Двое русских космонавтов и американский астронавт в одном корабле летят к Международной станции Фото: REUTERS

Сейчас это уже воспринимается, как из ряда вон выходящее событие – двое русских космонавтов и американский астронавт в одном корабле летят к Международной станции. Почти все совместные программы с NASA, Европейским космическим агентством свернуты. И теперь единственное, что нас связывает – это эксплуатация МКС. А раз мы – Роскосмос и партнеры – вынуждены работать в космосе вместе, логично, что и подстраховывать друг друга в случае экстренного покидания станции тоже приходится.

Еще год назад были разговоры о возможном продлении работы 440-тонной махины МКС до 2030 года. Теперь опять в разговорах с космонавтами всплывает год 2024-ый. Из-за технических проблем или политических решено сократить срок работы станции пока не очень понятно. Понятно другое: ни NASA с Европейским, Канадским и Японским космическими агентствами, ни мы единолично управится с МКС не можем. И отделить сегменты, словно части коммунальной квартиры, нельзя. Слишком сложное получилось сооружение и слишком переплетены, интегрированы друг в друга российский и американский части.

Нет, теоретически можно отделить часть российского сегмента – ту же недавно прилетевшую «Науку». Но нужен еще модуль управления. Сейчас это служебный модуль «Звезда». Его не отстыкуешь. Да даже если отстыкуешь... Эксплуатируется он уже больше двадцати лет – многовато.

И – очень важное на сегодня – затопить, когда в скором времени придет срок, МКС без участия российских специалистов тоже практически невозможно. Только у нас есть опыт точного сведения с орбиты 140-тонного «Мира» и затопления его останков в несудоходном районе Тихого океана. А тут громада почти втрое больше и тяжелее. Полетят несгоревшие в атмосфере части станции на какой-нибудь поселок – беды не оберешься.

Так что пока пилотируемые программы участников проекта «связаны одной целью» - поддержание жизнедеятельности станции, продолжение экспериментов и – в будущем – аккуратное сведение МКС с орбиты. Значит, должна быть гарантирована доставка смены на борт. Но американцы не знают наших систем, наши ребята – американских. А с техникой может случиться всякое. Были у нас аварийные ситуации во время старта ракеты, когда пришлось серьезно разбираться в причинах и переносить следующий пуск. Были и у американцев и долгие перерывы в полете пилотируемых шаттлов, и перенос пусков нового корабля Dragon.

В общем, в идеале должны быть две дублирующие системы доставки и возвращения людей из космоса. И все космонавты и астронавты должны уметь ими пользоваться. Поэтому логично, что, несмотря на все политические разногласия, на нашем корабле «К.Э. Циолковский» (он же «Союз МС-22») вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным летит астронавт NASA Фрэнк Рубио. А в начале октября на Dragon c астронавтами Николь Манн, Джошем Кассада и Коичи Ваката должна полететь наша Анна Кикина.

По сути, программа перекрестных полетов (а пока предполагается три таких обмена) – это идеологически продолжение программы «Союз»-«Аполлон» 1975 года. Тогда тоже отношения между СССР и США были не самые радужные. Но после аварии «Аполлона-13» американцы понимали – нужен корабль-спасатель. Пилотируемые корабли тогда были только у Советского Союза. Сейчас совместные полеты на МКС – это расширение гарантий возвращения экипажа со стареющей станции.

Ну а наша ракета «Союз-2.1а» отработала на отлично. Экипаж доставлен на орбиту. По короткой схеме «Циолковский» должен за три часа долететь и состыковаться с МКС,

Кстати, имя собственное «Союз МС-22» получил из-за того, что в эти дни мы отмечаем 165-летие «космического мечтателя». Я только-только вернулся из села Ижевское Рязанской области, где родился Константин Эдуардович и где с размахом отпраздновали годовщину.

165 лет назад родился человек, придумавший «ракетные поезда». И вот в очередной раз на таком «поезде» на космическую орбиту улетели люди…