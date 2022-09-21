Сергей Степашин: Нам надо быть готовыми к жесткому ответу на реакцию Киева и Вашингтона

Экс-премьер России Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- …Сергей Вадимович, насколько мне известно, в эту среду, 21 сентября, вы находитесь в командировке…

- Ну, да, я сейчас в Астрахани, у нас несколько тем здесь.

И мы уже обсудили здесь ситуацию, связанную с аварийным жильем, с переселением людей из таких домов. (Сергей Степашин - председатель Попечительского Совета Фонда развития территорий, который как раз и занимается этими вопросами. - А.Г .)

Как раз в эту среду приняты такие жесткие президентские решения…

- И они застали вас в командировке.

- Да, и мирная жизнь же тоже продолжается, и задачи, которые стоят перед страной, перед нами, никто не отменял.

- Я знаю, что во время даже таких, чисто деловых поездок, вы - помимо того, что решаете проблемы по линии Фонда развития территорий, всегда с удовольствием общаетесь с народом. Наверняка, так было и на этот раз.

- Ну, да, у меня уже прошла большая встреча со студентами Астраханского госуниверситета.

- И как?

- 99 процентов вопросов было про то, что происходит сейчас в Донбассе, на освобожденных территориях Украины. И, конечно, о сегодняшнем обращении Президента России.

Так что, мне пришлось объяснять позицию, по крайней мере, - свою

- Вот если можно, я тоже присоединюсь к этим студентам и вопрос у меня для Радио «КП», сайта и газеты «Комсомольская правда» такой – что это изменит? Что будет дальше в стране, на фронтах?

- Что касается страны, я не думаю, что будут какие-то кардинальные перемены, единственное, конечно, мы должны думать уже о некоторых элементах мобилизационной экономики, о том, о чем многие уже говорили – что мы живем в других условиях, не только с этого года, но и с 2014-го. Это совершенно очевидно. Очевидно также и то, что нужно, конечно, серьезно укреплять обороноспособность нашей страны, в том числе, - совершенствовать наше высокоточное оружие. Это и технологический прорыв, о чем многие говорили.

А что касается частичной мобилизации – это очевидно было…

- Сергей Вадимович, вы сказали о мобилизационной экономике – что это? Как понять?

- Элементы мобилизационной экономики? Это - элементы государственного планирования, государственного регулирования.

То, о чем на днях президент высказывался по поводу оборонного заказа и в целом оборонной отрасли.

Здесь государство должно участвовать очень жестко и Владимир Путин правильно сказал – импортозамещение должно быть стопроцентным. Я это в первую очередь и имею в виду.

Никакого военного коммунизма у нас, естественно, не будет.

- А что касается частичной мобилизации, о которой вы уже заговорили…

- Для меня здесь тоже, как для военного человека, все очевидно.

Ты обратил внимание, наверное, что люди уже несколько месяцев говорили – ну, когда же мы наконец-то ответим на эти зверства, которые проявляет банда Зеленского, убивая мирных людей?

Они же бьют по мирным населенным пунктам, по городам, по площадям, убивая детей.

Поэтому, сейчас, когда люди Новороссии, граждане Новоросии, а это и Херсон, и Запорожье, и Донецк, и Луганск, приняли решение войти в состав России…

- Они сперва референдумы проведут на этот счёт.

- Ну, да. Результат-то предсказуем.

И, совершенно очевидно, что с той стороны мы благодарности-то не услышим, я говорю о Зеленском и особенно о госдепе США.

Поэтому, нам надо быть готовыми к жесткому ответу на реакцию Киева и Вашингтона.

Как говорят в таких случаях – вот, получите. Помнишь, президент им говорил – мы еще не начинали.

- Да, конечно, помню.

- Владимир Владимирович сказал – они… не буду междометиями тут козырять, неудобно…

- Ну, мы запикаем, если что.

- Вот они и дождались. Вот они и дождались!

Сейчас важно, конечно, провести качественную частичную мобилизацию, должно быть хорошее оснащение… подготовка…

Я об одном жалею, что у нас почти не осталось кадрированных дивизий, которые были в свое время- до господина Сердюкова. (Был министром обороны.- А.Г.) Но вот в новых условиях, видимо, на базе тех воинских частей, что у нас есть, эти призывники, ну, не призывники, а мобилизованные, должны пройти переподготовку.

Тем более, что, насколько я знаю, это будут те люди, кто отслужил уже, кто знает военное дело и владеет оружием - это взрослые люди.

Но надо и о них побеспокоиться, и об их семьях. Это тоже очень важно.

- Давайте объясним, что такое «кадрированная дивизия».

- Саш, это - дивизии неполного состава. Там был полностью офицерский корпус, прапорщики, вооружение, казарменные помещения, а на случай мобилизации туда призывались мобилизованные военнослужащие.

Сразу приезжали и вооружались, обмудировывались, проводили переподготовку. Все это существовало в Советском Союзе.

- Сергей Вадимович, вы же все-таки из семьи военной, ваш отец Вадим Степашин… Вадим Дмитриевич, он же в Порт-Артуре служил.

- Он и в Порт-Артуре служил, он воевал и в Корее, на всякий случай.

- Да. Потом - ваш тесть Герой Советского Союза Владимир Митрофанович Игнатьев.

- Да, напомню, что он был разведчиком… проснулся бы сейчас – ужаснулся бы! Ужаснулся бы! От того, что творят нацисты на Украине.

- Вот у вас, я думаю, особое отношение, - тем более, что вы – генерал-полковник, к военной теме, к военным проблемам. Вы со своего военного поприща как воспринимаете заявления Владимира Путина, Сергея Шойгу? Тем более, вы сегодня с народом общались.

- Во-первых, мне пришлось по душе вот то, как ребята, совсем молодые – 17-19 лет – и девчонки, и мальчишки, задавали вопросы. Судя по интонации, они понимают, что мы защищаем Родину, мы защищаем русский мир, мы защищаем цивилизацию. Поэтому для меня не только как для военного человека, а и как гражданина моей страны, совершенно очевидно, что это абсолютно выверенное, точное и правильное решение Владимира Владимировича. Единственное, о чем мы жалеем, многие из них меня спрашивают – а чего ж вы в 2014 году-то так? Ну, это уж история не знает сослагательного наклонения. Президент все-таки пытался договориться с тем же Порошенко, с той же Меркель – нас просто обманули, давайте говорить откровенно. Нагло. Особенно Зеленский. Когда я вижу этого поросенка, руки чешутся…

- Ну, и прогноз у вас какой?

- А какой может быть прогноз? Прогноз очевиден. Русские люди будут жить в нашей стране…

- Да, и прогноз генерал-полковника Степашина.

- Прогноз один. Мы теперь будем защищать не только Донецк и Луганск, как субъекты, и Запорожье и Херсон – это Россия. А Россия умеет себя защищать.

Пускай нас услышат. Я думаю, скоро и увидят господа зеленские, а, точнее говоря, он-то тут никто и ничто в этой истории. В первую очередь, - президент США, думаю, поймёт, во что он вляпался.

- Понял. А генерал-полковник Степашин не собирается туда - в Донбасс, в освобождённые регионы Украины?

- Ну, мы туда поедем и не раз, потому что Фонд развития территорий занимается подготовкой освобожденных территорий к зиме. Так что побываю, естественно, как и гендиректор нашего Фонда Константин Цицин, который оттуда только что вернулся, и многие наши сотрудники, которые там сейчас находятся.

- И, конечно, будет и корреспондент "Комсомольской правды" в этой вашей фронтовой бригаде?

- Обязательно!