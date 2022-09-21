«Заморозьте цены, а не людей»: Европа в гневе выходит на улицы из-за коммунальных счетов

Жители Вены вышли на акции протеста. Фото: REUTERS

БЕЛЬГИЯ: «ЗАМОРОЗЬТЕ ЦЕНЫ, А НЕ ЛЮДЕЙ»

Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя, протестуя против стремительного роста цен на электроэнергию, газ и продукты. По данным профсоюзных организаций и полиции, в акции приняли участие около 10 тысяч человек. На время проведения демонстрации была остановлена работа общественного транспорта.

Люди прошли по центру бельгийской столицы с транспарантами «Жизнь слишком дорога, нам нужны решения сейчас», «Все растет, кроме наших зарплат» и «Заморозить цены, а не людей». Все они требуют от властей обратить внимание на резкий рост стоимости жизни.

Согласно опросу, 64% респондентов обеспокоены тем, что могут оказаться не в состоянии оплатить счета за электричество и газ, которые увеличились в два раза в течение этого года. 80% заявили, что пытаются оплачивать счет за коммунальные услуги, экономя при этом свет и воду.

СЛОВАКИЯ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

В Словакии 20 сентября прошла манифестация против резкого роста цен на энергоносители. Тысячи активистов потребовали проведения досрочных выборов правительства, из-за нынешних неэффективных действий.

Акция была организована оппозиционной партией социал-демократов, во главе которой находится бывший премьер-министр Роберт Фицо. Он возложил на коалиционное правительство, а также президента Зузану Чупатову ответственность за высокий уровень инфляции.

Большинство собравшихся выступила против антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, и поддержали действия Венгрии, ведущую независимую от ЕС политику.

ГЕРМАНИЯ: ПЕКАРИ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

В конце прошлой недели в немецком Ганновере прошла манифестация, которая собрала сотню пекарей. Они выступили против роста цен на электроэнергию из-за опасений, что могут потерять свой бизнес, так как не смогут оплачивать возросшие счета на коммунальные услуги.

До этого аналогичная акция прошла в Лейпциге. Там на улицы вышли несколько тысяч протестующих, выступающих против роста цен на продукты питания, свет и газ.

АВСТРИЯ: КОММУНИСТЫ ПРОТИВ

В выходные в Австрии прошли массовые манифестации против неэффективных действий правительства в попытке противостоять кризису стоимости жизни. Организаторами выступили Австрийская федерация профсоюзов, Молодежный фронт, Коммунистическая партия Австрии и Австрийская партия труда. Акции протеста прошли во всех крупных городах, включая Вену, Айзенштадт, Брук-ан-дер-Мур, Зальцбург, Инсбрук, Брегенц. По словам организаторов, в манифестациях приняли участие более 30 тысяч человек по всей стране, только в одной Вене на улицы вышли порядка 20 тысяч активистов.

ИТАЛИЯ: «ЗАБАСТОВКА СЧЕТОВ»

В итальянском регионе Венето на акции протеста вышли местные бизнесмены. Они выступили против энергетических компаний, поднимающих цены на электроэнергию. Они демонстративно рвали счета, заявляя, что отказываются платить. Организатором акции выступила Ассоциация по защите окружающей среды и правам пользователей и потребителей. Движение уже получила название «забастовка счетов», протестующие надеются, что очень скоро их поддержат во всех регионах Италии. После повышения цен на электроэнергию итальянцам придется платить примерно 3500 евро в год за газ и электричество.

Иран охватили протесты из-за смерти девушки в полиции

В Иране уже пятый день проходят акции протеста, которые начались после гибели 22-летней Махсы Амини. Женщина была арестована полицией нравов за то, что на ней ненадлежащим образом был надет хиджаб. Как сообщают правозащитники, Амини получила от правоохранителей серьезный удар по голове, который и стал причиной смерти. Однако официальное расследование опровергает это.

Во время митингов многие женщины демонстративно сняли свои хиджабы и сожгли их. Некоторые остригли волосы под аплодисменты толпы. В соцсетях распространяются ролики, на которых женщины отстригают себе волосы.

«Нет платку, нет чалме, да - свободе и равенству» - с таким лозунгом люди вышли на улицы не только Ирана, но и Турции. Сообщается, что во время разгонов манифестаций погибли шесть человек.