«Для нас мобилизация — привычка. А для русских?»: в Армении с интересом встречают рейсы «беглецов» из Москвы

Армения недавно перенесли мобилизацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван – для столицы страны, у чьих границ, как тут говорят, скапливаются турецкие и азербайджанские войска, выглядел удивительно спокойно.

Армяне недавно перенесли мобилизацию (из страны не выпускали мужчин до 40 лет), поэтому они – впечатление – внимательно разглядывали русских: как снесут это испытание они? Ведь для армян перспектива уже завтра взять автомат и отправиться на войну, привычна. Здесь к ней относятся без истерики.

- А как на счет этого русские? – спрашивали у меня они.

Грозное утро 21 сентября 2022 года я встретил в ереванском аэропорту, где оказался по дьявольской случайности (запланированная за три недели раньше командировка выпала именно на этот исторический день). Там стояла толпа журналистов и зевак. Очень хотели встретить цунами «беглецов» из России, которое в этот момент должно было катиться сюда со всех возможных для перелетов городов России.

- При мобилизации ворчал народ? - спрашивал я мужичка-армянина с табличкой «Ирина Васильевна» в зале прилетов аэропорта.

- Конечно, нет – мы же сражаемся за свое существование, - воскликнул армянин.

Он оказался веселым фаталистом. Все втолковывал мне – что за Армению готов умереть. Правда, на войне он не был. Не получилось. Кадровик.

Но пообещал «по любому» отвоевать у турок Арарат.

- Вы серьезно? – поражаюсь. Хотя по опыту общения с воинственными армянами знал – серьезно.

Рейсы из России почему-то запаздывали. Куда-то пропал Челябинск - Ереван. Запропастились пара московских...

Но вот, наконец, русские пассажиры высыпались в зал прилета. Под хищные объективы видеокамер. И...

Телевизионщики стояли в унынии. Журналистского «клева» не было. Никто не признавался, что он «беглец». Все как на подбор туристы, «взявшие билеты еще в прошлом месяце». И, мол, непременно улетят обратно в Москву, буквально через неделю.

Но некоторых выдавал ошарашенный вид. И одновременно – растерянность, нервозный блеск в глазах.

Таких я видел в феврале-марте, когда волны иммиграции катились из России в Турцию и Сербию. И тогда казалось, что страх человеческий опустошит Россию. Но волны оказались схожими с морскими – сначала она катится вперед (в ужасе перед переменами), потом они бегут назад, на Родину, где родные и близкие.

Так и теперь.

- Когда я услышал, что мобилизации не будет, я купил билет, – рассказывал мне один парень лет 35.

Он сиял, словно выиграл в лотерею. Потому что теперь билетов в Армению на ближайшие рейсы нет категорически…

- А жить где будешь?

Машет рукой, мол, прорвемся.

А я уже не стал говорить, что в Ереване – столице перманентно воюющей, а значит небезопасной страны, из-за «русских волн» бешено подорожала аренда квартир. Жалкая двушка – полторы тысячи долларов. Что даже гостиницу он вряд ли снимет – они сейчас забиты встревоженными русскими.

И понятно – тут дело нервное. Тут надо успокоиться. Подумать.

- Мне тут пишут, что в Москве на паспортном контроле – все попрежнему, пропускают всех, - удивленно говорил русский белобрысый парень Миша, судя по рюкзачку, собиравшийся в дорогу аврально.

- Господи, когда это закончится? – спросил он кого-то наверху.

- Дай Бог, все скоро образуется, – сказал я. Хотя нет, попросил.