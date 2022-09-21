Скажите как есть!

В Санкт-Петербурге проходит юбилейный, Пятый Международный рыбопромышленный форум. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Санкт-Петербурге проходит юбилейный, Пятый Международный рыбопромышленный форум. Ключевые темы, которые в этом году будут подниматься на главной отраслевой площадке, - «Умное рыболовство» и «Умная аквакультура». Комсомольская правда, которая на Форуме ежегодно проводит экспертные встречи, в этот раз рассчитывает поднять еще одну столь же важную тему - «Умное потребление». Именно так будет называться дискуссия, которую организует «КП».

Вот уже несколько лет наши журналисты выступают за то, чтобы потребление рыбы населением России росло, но для этого необходимо активно и много о рыбе рассказывать, используя самые разные форматы общения с потребителями, в том числе самые новые и даже неочевидные. Сама «Комсомолка» уже внесла определенный вклад в эту работу: в ежедневном выпуске газеты выходит вкладка «Наша рыба», а на радио в течение двух сезонов шла еженедельная программа «Рыбный день».

В дискуссии «Умное потребление: как вырастить своего потребителя?» мы рассчитываем обсудить с экспертами, почему добывать, перерабатывать и доставлять продукцию из рыбы мы научились, но до сих пор не понимаем, каким образом ее популяризировать? В результате, потребление рыбы практически не растет, а наши дети в большинстве своем рыбу не очень любят… Что мешает отрасли сформировать устойчивые потребительские привычки у подрастающего поколения, привить культуру потребления этого продукта? Какие инструменты прошлого и успешные примеры зарубежных коллег мы можем использовать?

Ответы на эти и другие вопросы будем искать вместе с замруководителя Росрыболовства Василием Соколовым, директором отраслевого Союза развития социального питания Владимиром Черниговым, генеральным директором ГК «Ла Маре» Евгением Шульгиным и управляющим партнером сети «Моремания» Артемом Ломизе.