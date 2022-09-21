Герой спецоперации «Z»: старший сержант Смирнов уничтожил в бою 50 националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Но предупреждал: «Идя вперед, знай, как воротиться».

ОТРЕЗАЛ ПЕХОТУ ВСУ ПУЛЕТНЫМ ОГНЕМ

Сержант Даниил МУРОМЦЕВ

Сержант Даниил МУРОМЦЕВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в составе которого действовал сержант Даниил Тарусов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения сержант Муромцев, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил 3 единицы вражеской бронетехники противника, и плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили. Использовав временное прекращение огня, сержант Даниил Муромцев произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».

ОКАЗАЛ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ СОСЛУЖИВЦУ

Прапорщик Замир ГАДЖИМУРАДОВ

Прапорщик Замир ГАДЖИМУРАДОВ Фото: Минобороны РФ

«Прапорщик Замир Гаджимурадов, действовал в составе группы, которой поставили задачу по обороне. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, прапорщик Гаджимурадов, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В ходе боестолкновения, один из российских военнослужащих получил ранение. Рискуя собственной жизнью, прапорщик Гаджимурадов лично вытащил тяжелораненого сослуживца с поле боя в безопасное место, самостоятельно оказал первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь.

В течение дня группа, в составе которой действовал Замир, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить. Используя временное прекращение огня, подразделение прапорщика Замира Гаджимурадова сменило позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих».

ОТБИЛ У ВРАГА ДВУХ РАНЕНЫХ

Старший сержант Иван НЕВМЕРЖИЦКИЙ

Старший сержант Иван НЕВМЕРЖИЦКИЙ Фото: Минобороны РФ

«В результате обстрела на опорном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, старший сержант Иван Невмержицкий выполнил срочный ремонт и восстановил электросети, что позволило не допустить потери управления подразделением.

После выполнения ремонта оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника. От попаданий снарядов националистов одна из боевых машин загорелась. Старший сержант Иван Невмержицкий находился рядом и немедленно бросился на помощь, извлек двух раненых, находившихся без сознания, эвакуировал в укрытие и оказал первую помощь. Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается старший сержант Невмержицкий, атака превосходящих сил противника была успешно отражена, большие потери противника в живой силе позволили российским подразделениям сменить позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ 50 НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший сержант Владислав СМИРНОВ

Старший сержант Владислав СМИРНОВ Фото: Минобороны РФ

«Расчет под командованием старшего сержанта Смирнова удерживал от прорыва линии обороны подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий расчет под командованием старшего сержанта Владислава Смирнова, занимая стратегически выгодную позицию, отразил 2 атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем старшего сержанта Смирнова было уничтожено 4 единицы автомобильной техники, зенитно-ракетный комплекс «Оса» и до 50 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление. Пользуясь временным прекращением огня, старший сержант Владислав Смирнов обеспечил передислокацию позиций в безопасный район для перегруппировки».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Национальном медицинском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны России впервые в истории военной медицины проведена имплантация системы вспомогательного кровообращения (искусственного левого желудочка сердца) военнослужащему.

Трансплантация прошла в уникальном гибридном комплексе кардиохирургического центра под руководством доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука.

В военном госпитале им.А.А.Вишневского создан единственный в России единый операционный комплекс с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сделать экспресс-гистологию и многими другими функциями.

С его помощью удалось преобразовать единое рабочее пространство специалистов диагностических процедур и кардиохирургических бригад.

КСТАТИ

Кардиохирурги военного госпиталя им. А.А.Вишневского делают более 1,5 тыс. операций в год на открытом сердце, более 1 тыс. вмешательств при нарушениях ритма сердца, кроме этого специалисты выполняют около 2 тыс. эндоваскулярных вмешательств на сердце. Иногда количество проводимых вмешательств может достигать до 20 операций в сутки.