Только фиолетовые: Американцам не угодили красные помидоры

С новым помидором группа ученых работала почти 20 лет

Министерство сельского хозяйства США одобрило производство генетически модифицированных помидоров фиолетового цвета. В ведомстве утверждают, что новый продукт не только хранится лучше, чем его красный предшественник, но и сам он гораздо полезнее, пишет CNN.

С новым помидором группа ученых работала почти 20 лет. Сложно сказать, зачем именно. На вкус новый помидор прямо как помидор, запах, говорят, тоже не отличается, особой устойчивости к различным и вредителям болезням у него нет. Единственное отличие – цвет.

Селекционеры, конечно, утверждают, что их детище полезнее, чем красный прототип, но это, мягко говоря, спорно.

По словам генетиков, фиолетовые помидоры содержат большое количество антоцианов (окрашенных растительных гликозидов). Таких же, как в составе черной смородины, черники, ежевики или баклажанов. Именно с наличием антоцианов якобы и связана польза фиолетовых помидоров – ученые утверждают, что эти вещества являются мощными антиоксидантами, защищающими организм от раковых заболеваний и снижающими риск преждевременного старения.

Хотя никто из исследователей так и не смог ответить на вопрос, а почему нельзя с целью профилактической целью просто есть баклажаны и синие ягоды вместо новых ГМО-томатов.