Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Президент приехал к нам в хорошем настроении

Президент России Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин Фото: REUTERS

В среду, 21 сентября, глава государства - сразу после того, как по ТВ было показано его обращение к россиянам, отправился в старинный русский город Великий Новгород.

О деталях этой поездке я решил разузнать у своего давнего героя - губернатора Никитина…

- … Андрей Сергеевич, это был необычный визит президента… Хоть он и записывал своё обращение накануне, как мы знаем, тем не менее, хотел бы узнать, как настроение у Владимира Владимировича?

- Вы знаете, мне кажется, что у руководителя было хорошее настроение.

В этот день мы очень много говорили об образовании, о подготовке инженеров, о проектах, которые разрабатывают молодые ребята, специалисты из передовых инженерных школ. И, суля по моим наблюдениям, руководителю было по-настоящему интересно, потому что это будущее нашей страны, нашей науки и техники.

Ребята и атомные реакторы нового поколения проектируют, и новые двигатели для самолетов. Очень хороший проект, спасибо здесь Министерству образования и науки за то, что такой проект появился.

- У вас был разговор, как всегда, за закрытыми дверями или на это у президента не было времени

- У нас был разговор, но он практически весь был с открытыми дверями. Я рассказал очень коротко об итогах своей губернаторской пятилетки, о том, как мы работаем в этом году.

- И как же?

- В целом - неплохо, и экономические результаты региона достаточно хорошие. Я рассказал о тех вызовах, которые стоят перед нами, и о тех задачах, которые мы планируем решать в ближайшие годы.

Владимир Путин во время встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами Фото: REUTERS

Конечно, я всегда чувствую поддержку нашего руководителя во всех таких благих начинаниях. Это были совершенно понятные, открытые вещи, о которых я говорил новгородцам, когда обращался к ним в рамках своей предвыборной программы. Это же я обсуждал и с президентом.

- Владимир Владимирович вас поздравил с победой на выборах или до этого как-то не дошло? Или это само собой разумеющееся?

- У нас была встреча в январе, Владимир Владимирович меня благословил на то, чтобы идти на выборы, сказал, что у него нет сомнений - мы сможем победить.

- Я помню, мы тогда делали с вами материал как раз на эту тему. Скажите, а вы в Донбассе побывали уже?

- В Запорожье. Это город Энергодар, известный по последним тревожным сводкам.

- Вы там один раз были?

- Я был один раз, но моя команда там работает постоянно.

Мы помогаем району готовиться к зиме, вместе ремонтировали школы. Все они там открылись 1 сентября. Помогаем населению в решении социально-бытовых вопросов. То есть, наша задача – сделать все возможное, чтобы жизнь людей там была максимально комфортной, достойной.

И я об этом сегодня тоже президенту докладывал, о той гуманитарной работе, которую ведет наш регион в Запорожской области.

- Какие-то цифры прозвучали в вашем докладе или так, в общих чертах, чтобы не грузить?

- Цифр было много, я рассказал и о том, это что бюджет у нас в области за 5 лет почти в два раза вырос…

- А по Энергодару, по Запорожью?

- Цифры звучали, но дело ведь не в цифрах, дело в другом. Неважно, сколько, условно говоря, мы тратим, важен результат. А результат, тот, который мы должны были обеспечить к 1 сентября, чтобы дети в школу пошли, мы его обеспечили.

И ещё мы постарались, чтобы дети из Запорожья отдожнули и в санаториях Крыма, и в Новгород приезжала целая группа, ребятам очень понравилось. Мы помогаем готовить кадры для муниципального управления. Потому что это тоже очень важно, чтобы те люди, которые там работают, понимали, как им решать те или иные вопросы.

И, конечно, очень плотно здесь взаимодействуем с администрацией Запорожья, с руководством Запорожской области. Понятно, что мы всё это делаем в рамках нашей единой команды.

- А тему его обращения вы с президентом не обсуждали - или здесь как бы все понятно?

- Смотрите, было же еще выступление Владимира Владимировича, посвященное 1160-летию основания Руси, и он говорил это в Новгородском кремле.

- Да!

- На том самом месте, где когда-то Александр Невский у стен святой Софии собирал полки, где Александр II произносил слова о великой роли России в истории человечества.

Мне кажется, очень символично, что в этот день именно в Великом Новгороде также прозвучали очень важные слова и Владимира Владимировича - об исторической роли нашего государства.

Знаете,- я потом разговаривал с новгородцами, которые сидели на площади, слушали речь президента. Они сказали: «Насколько у нас энергичный президент». Действительно, - уверенность, спокойствие, энергия. Это мы все наблюдали в минувшую среду на нашем празднике, находясь рядом с президентом.

- Спасибо вам огромное, Андрей Сергеевич.

- Я вас рад слышать.

- Удачи!