ФСБ показала видео задержания засланного Украиной диверсанта

У задержанного во время обысков нашли телефон, который содержит переписку и переговоры с куратором из СБУ

Сотрудники ФСБ России продемонстрировали кадры задержания диверсанта, который планировал взорвать газопровод «Голубой поток», что проходит через Краснодарский край, ныряет под Черное море и попадает в Турцию, а далее в Европу.

«При изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ исполнитель планировавшегося преступления - 44-летний гражданин России», - сообщили в ФСБ России.

У задержанного во время обысков нашли телефон, который содержит переписку и переговоры с куратором из СБУ, инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, а также координаты места совершения подрыва.

Кроме исполнителя, сотрудники ФСБ России задержали 4 пособников украинских спецслужб, также граждан России, что обеспечивали подготовку диверсии.

Напомним, в сентябре сотрудники ФСБ России предотвратили серию диверсий против членов правительства Крыма и властей Херсонской области.

Об этом в прямом эфире Первого канала рассказал замглавы Новой Каховки Гура. Его «убийство» было инсценировкой ФСБ России, чтобы спасти ему жизнь и задержать всех украинских диверсантов.

По данным ведомства, теракты также готовились под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Российским силовикам удалось выйти на сотрудника СБУ, который руководил подготовкой диверсий и платил деньги завербованным наемникам.