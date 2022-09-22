В комиксах вышло продолжение фильма «Брат»: у Данилы вырос сын, Мэрилин стала бабушкой, а Круглый казнил космонавта

Спрос на Данилу есть всегда

25 лет назад вышел боевик Алексея Балабанова «Брат», ставший культовым. Главную роль в картине сыграл Сергей Бодров-младший и, сам того не ведая, вписал себя в вечность: граффити с изображением Данилы Багрова украшают города по всей стране, а цитаты о правде становятся культурологическими символами. Спрос на Данилу есть всегда, поэтому Сергей Сельянов, продюсер картин Балабанова, решил выпустить комиксы «Брат. 25 лет» (10 мини-историй, отрисовали которых художники издательства Bubble, выпускавших до этого комиксы про Майора Грома и проч.). В них сюжет фильма прирастает новыми подробностями жизни героев — из прошлого и даже будущего.

Авторы комикса попытались поразмышлять, а чем так прославился лидер ОПГ Круглый, кроме необычного стиля изъясняться при помощи пословиц, чем он заслужил авторитет? Оказывается, персонаж был одним из самых лютых беспредельщиков в 90-е и даже однажды казнил космонавта, которого встретил в лесу.

В рисованном продолжении «Брата» Данила Багров погиб (что логично). Однако у него родился сын — тоже Данила. Он похож на отца, почти так же решителен, слушает Nautilus Pompilius, общается с отцовскими друзьями папы, живет вместе с сестрой и постоянно разговаривает с папой, незримо присутствующим рядом.

Появляется в комиксах и лучший друг Данилы — немец. Во-первых, в книге показано, как он дошел до бездомной жизни и потерял близкого товарища. А, во-вторых, подчеркивается, что после временной командировки Багрова в США никакой справедливости персонаж добиться не может.

Еще одна альтернативная линия сюжета. Мэрилин вернулась домой и стала бодрой и стильной бабушкой с выкрашенными локонами волос. Как бывшая жительница США она помогает внучкам (судя по всему, дочерям от общего с Данилой сына) подготовиться к олимпиаде по английскому.

Ключевая фраза обоих фильмов о брате, ставшая девизом не только многих русских людей, — о правде и силе — тоже обыгрывается в сюжете одного из комиксов. Художники визуализировали воспоминания Данилы из кульминационной сцены «Брата», в которой он спас Виктора. Нарисован и сом, которого испугался маленький Даня, и тяжелый путь после рыбалки, а еще показано, как старший читает младшему на ночь «Повесть о житии Александра Невского», в котором и звучит фраза про силу в правде, ставшая девизом Багрова и СВО.

В других новеллах книги комиксов показано, каким-таким «писарем» мог служить Данила, откуда взялся застенчивый кондуктор трамвая и как Немец потерял лучшего друга; купить их можно на сайте издательства Bubble.