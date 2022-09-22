Получивших гражданство России мигрантов отправят служить в армию

Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С отличным предложением выступил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он сообщил о разработке предложений, согласно которым «для новых граждан» России из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, что получили гражданство России за последние 10 лет, сделать обязательное прохождение воинской службы в течение года.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», - заявил Кабанов.

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека также Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине.

Ранее ряд источников сообщало, что в миграционном центре «Сахарово» идут работы по развертыванию полноценной инфраструктуры содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.

Отметим, что абсолютно у всех народов Средней Азии есть воинские сословия, выходцы из которых предпочитают военную службу. Кстати, в советское время не многих отправляли служить в боевые подразделения. Большинство проходили службу в инженерных и строительных подразделениях.

Кстати, законы России позволяют и иностранным гражданам заключать контракт с Минобороны России на 5 лет. Поступившие на военную службу на 3 год автоматически получают российское гражданство и служат дальше. А после 20 лет контрактной службы могут получить квартиру от Министерства обороны.

После первого контракта, если не исполнилось 24 года, бывшему иностранцу становятся открыты двери вузы Министерства обороны и офицерское звание. Если возраст больше, есть льготы для поступления на бюджетное место в гражданские высшие учебные заведения.