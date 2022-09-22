Журнал Ear, Nose & Throat: найдено средство, которое в 8 раз облегчает течение ковида

Ученые подсчитали, что простое промывание носа уменьшает риски госпитализаций и осложнений Фото: Shutterstock

Журнал Ear, Nose & Throat опубликовал исследование, которое было проведено в первый пандемийный год: ученые из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы просили промывать обычным солевым раствором нос тех людей, которые только заразились ковидом. Небольшую группу людей (около 80 человек) просили промывать нос раствором с первых суток заражения и в течение 14 дней (тогда срок изоляции и предполагаемый срок заражения был именно таким). Из этой группы в больницу с тяжелым течением попали только 1,5 процента людей. Из другой группы, где нос не промывали, в больнице оказались 10 процентов людей, несколько умерли...

Как объясняют ученые, вирус, попадая на слизистую, начинает сразу активно взаимодействовать с особым белком, благодаря которому он и попадает внутрь организма. Если не позволить ему прикрепится к белку, это может значительно снизить риск тяжелого течение болезни. Ученые уточняют, что промывание эффективно в первые сутки после положительного теста, то есть в в самом начале заражения.

В принципе, это открытие только подтвердило тот факт, что в простудный, вирусный сезон простое промывание носа предотвращает заражение. «В целом промывание соляными растворами и простой водой помогает снизить вирусную нагрузку, - говорит врач-пульмонолог Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов. - Но делать это нужно как можно быстрее. При промывании носа и горла сразу по приходу из людного места можно механически удалить, смыть ту часть вирусных частиц, которые еще не успели внедриться внутрь клеток. И лучше всего использовать для промывания носа растворы с гиалуронатом натрия: они обеспечивают не только механическую очистку, но и полноценное увлажнение слизистой носа». (https://www.kp.ru/daily/217196.5/4305539/)

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* Используйте увлажнители и не допускайте сухости слизистой носа: хороший барьерный слой слизи — это то, что помогает нам в защите от вирусов. Солевые изотонические растворы, физиологический раствор — все это актуально младенцам и пожилым людям (у них увлажненность слизистой снижена).

* Достаточная влажность в помещении - это 45-60% (при грибковой аллергии до 55%).

* Больше пейте (не меньше 1,5-2 литров в день, дети — до 1,5 литров). «Внутреннее» увлажнение не менее важно для слизистых. Тем более, что начался отопительный сезон.

* Избегайте курильщиков — воздействие вредных веществ на слизистую в простудный сезон вдвойне чревато.

* Начните профилактический прием витамина Д (это хороший иммуномодулятор).

* Сделайте прививку от гриппа.