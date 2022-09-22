«МИР выглядит ярко»: «МИР» и «Комсомолка» продолжают фотоконкурс в честь 30-летия телерадиокомпании

Фото: Алексей Мистрюков, участник конкурса «МИР выглядит ярко».

В преддверии своего 30-летнего юбилея межгосударственная телерадиокомпания «Мир» совместно с сайтом KP.RU медиагруппы «Комсомольская правда» объявили конкурс на лучшую фотоисторию о «местах силы» для каждого живущего в странах Содружества и Грузии. Истории кадров посвящены культуре, традициям, символам, интересным событиям и местным достопримечательностям.

Фото: Алина Курнявцева, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

Попасть на виртуальную фотовыставку и побороться за ценные призы еще можно успеть – работы принимаются до 30 сентября. Голосовать за понравившиеся снимки можно уже прямо сейчас и до 5 октября. Затем за работу примется авторитетное жюри.

Название фотоконкурса «МИР выглядит ярко» выбрано неслучайно. Это слоган юбилейного года и нового телевизионного сезона на канале «МИР». Чтобы вместе убедиться в том, каким ярким, уникальным, самобытным и разным остается наш мир, организаторы проекта предложили собрать в единый калейдоскоп самые интересные и значимые для участников места из России и других стран СНГ и Грузии.

Фото: Дарина Таюрская, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

- До прошлого года я бы не смог сказать конкретно, что есть место в нашей стране, которое меня очень впечатлило. После путешествия на Кавказ появилась одна точка на карте, которая окунает в себя до сих пор, но уже в воспоминаниях. Это вид на аул Гуниб в Дагестане - место словно с обложки какой-то сказочной книги. И не удивительно, что даже Айвазовский писал его в 1869 году, о чем я узнал, уже после того, как побывал там, - делится своими эмоциями Дмитрий Стрельцов из Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Стрельцов, участник конкурса «МИР выглядит ярко».

Ольга Кузьмина из Москвы прислала на конкурс, пожалуй, самый солнечный кадр и поделилась историей его создания:

- Бескрайние степи Калмыкии. Они влюбили в себя сразу бесконечным простором, ветрами и закатами. Уезжая с фестиваля тюльпанов, мы уже шли к машинам, но вдруг увидели маму с ребенком, запускающих змея на фоне горящего заката. Это нельзя было не снять!

Фото: Ольга Кузьмина, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

Участница конкурса из Энгельса Елена Хайрулина решила испытать удачу и выслать сразу три конкурсных работы – все они воспевают красоту Армении.

Фото: Елена Хайрулина, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

- Армения - горная страна со своим неповторимым колоритом, традициями и характером! Если хотите увидеть невероятно красивые места (величественный Арарат, древние храмы, пещерный город), прокатиться на самой длинной канатной дороге, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса, выпить бокал вина, заедая вкуснейшими блюдами местной кухни, побывать в месте необыкновенной горной энергии и силы - тогда вам в Армению! В эту страну невозможно не влюбиться! – рассказывает Елена Хайрулина.

Фото: Елена Хайрулина, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

Чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт «Комсомольской правды» KP.RU, загрузить фото самостоятельно настранице конкурса https://www.kp.ru/media/892054/ или прислать снимки и описание на адрес электронной почты оргкомитета: media@phkp.ru с темой письма «МИР выглядит ярко».

Прием заявок продлится до пятницы, 30 сентября.

Стать претендентом на победу и принять участие в розыгрыше телевизора LGNanoCell55 и других классных призов может каждый.

Конкурс проходит в 2 этапа. Шорт-лист лучших работ определят сами зрители и читатели в ходе онлайн-голосования – отдать свой голос за понравившееся фото, а также призвать своих родных, друзей и коллег проголосовать за представленный на конкурс снимок, можно до 5 октября включительно на сайте «Комсомолки» - KP.RU. Из пяти финалистов победителя выберет профессиональное жюри. Итоги конкурса подведут 10 октября.

Фото: Владимир Иванов, участник конкурса «МИР выглядит ярко».

По словам руководителя фотослужбы медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Шпаковского, строгих критериев отбора у членов экспертного жюри нет – прежде всего выбирать лучшую фотоисторию из шорт-листа представители двух медиабрендов будут сердцем.

- Поскольку каждый участник конкурса может поделиться фотографией, сделанной в любом уголке стран Содружества и Грузии, то есть в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Узбекистане и Таджикистане, то мы ждем ярких, колоритных, удивительных и самобытных снимков и историй от читателей «Комсомолки» и зрителей телеканала «МИР». И большинство присланных работ выдерживают данные критерии. Все карточки складываются в некий калейдоскоп интересных событий, архитектуры, культуры, маршрутов, – делится своим взглядом Александр Шпаковский. – Но поскольку тема фотоконкурса «МИР выглядит ярко», то, конечно, один из главных критериев оценки все же есть – работы победителей должны быть красочными, запоминающимися, выделяться и цеплять. Важно и то, что сначала свой выбор сделают зрители канала «МИР» и читатели сайта KP.RU – именно они своим голосованием сформируют тот самый топ-5 работ, к обсуждению которых затем подключатся члены жюри.

Фото: Мария Вихорева, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

Среди «мест силы» - горы, храмы, озера. К примеру, для Марии Леденцовой из Московской области одним из таких вдохновляющих и заряжающих мест является Калининградская область.

- Балтийская коса - поистине уникальное место, куда хочется возвращаться вновь. Она примечательна тем, что отделена от суши (г. Балтийск Калининградская область) Балтийским проливом. Добраться можно только на катере или пароме. Кажется, что время здесь остановилось. Вокруг только песчаные дюны и море. Для меня это и есть «место силы», где можно остаться наедине с природой, слушая шум волн. Наслаждаться чувством умиротворения и спокойствия, - описывает присланные фотографии безмятежных пейзажей Мария Леденцова.

Фото: Мария Леденцова, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

Но есть и менее распространенные предметы, здания, места, которые представляют собой особую ценность для небольшого числа людей, но от этого не теряющие собственной важности и значимости. Так одна из участниц конкурса - Ксения Багрецова из Москвы – рассказала очень душевную историю, опубликовав снимок пестрого и яркого ковра:

- Два года назад я переехала из Челябинска в Москву, а этот яркий и красочный ковер, который связала моя бабушка Мария, является частичкой родного города, который всегда будет моим местом силы.

Фото: Ксения Багрецова, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

Для Наталии Никитинской из Вельска Архангельской области таким местом является местная часовня:

- Чудесное место в нашем районе - часовня Кирика и Иулитты в Федьково/Ширканда, Вельского района, Архангельской области. Это место просто потрясающее! Открываются перед тобой маленькие деревушки, леса, поля. Сюда хочется возвращаться снова и снова - какая-то неведомая сила тянет туда: потому что мало есть мест, где перед тобой открывается весь район как на ладони!

Фото: Наталия Никитинская, участница конкурса «МИР выглядит ярко».

По словам генерального продюсера МТРК «Мир» Павла Корчагина, фотоконкурс показывает личные истории, авторский взгляд, которые еще раз подчеркивают яркость и разнообразие мира.

– 30 лет «МИР» знакомит зрителей с жизнью стран СНГ и Грузии, создавая общую картину. Призываем всех зрителей телеканала «МИР» и читателей газеты «Комсомольская правда» и сайта KP.RU присоединяться к конкурсу, загружать свои работы, делиться ими в социальных сетях, голосовать за понравившиеся фотоистории и вместе с нами узнавать мир с яркой стороны, - говорит Павел Корчагин. – Кстати, жители Москвы и гости столицы за вдохновением могут прийти и на Гоголевский бульвар: телекомпания «Мир» открыла здесь не виртуальную, а реальную выставку самых ярких кадров в честь своего 30-летнего юбилея. Посмотреть работы можно до 13 октября.

Фото: Руслан Тохтиев, участник конкурса «МИР выглядит ярко».

Рядом с репортажными кадрами выставки – художественные портреты людей, животных и красочные пейзажи. На этих фотозарисовках то, что обычно скрыто от зрителя – телевизионная кухня. Палитра красок и эмоций выставки говорит о главном: когда мы вместе − мир выглядит ярко.

Фото предоставлено МТРК «Мир».

На стендах Гоголевского бульвара редкие кадры из экспедиции в Антарктиду. Рядом с Южным полюсом – Северный. Съемочная группа телеканала садилась на многотонном АН-74 в самом сердце Ледовитого океана на дрейфующую льдину. В апреле солнце над Арктикой уже не заходит – движется по линии горизонта, как яркое доказательство тому, что земля круглая. О снежных пейзажах теперь рассказывает эта фотография.

Фото предоставлено МТРК «Мир».

Фото предоставлено МТРК «Мир».

Здесь же история поездки на самое крупное водохранилище Кыргызстана. Его чаша вмещает в себя 19,5 млрд кубометров воды. Журналисты «МИРа» – первые в мире журналисты, которые посетили Токтогульскую ГЭС, которая расположена там.

Фото предоставлено МТРК «Мир».

На одном из снимков газовый кратер Дарваза. Огромную горящую яму посреди пустыни Каракумы местные жители называют «Врата Ада». Его диаметр – 60 метров, глубина – около 20-ти.

- Много снимков было сделано с фотоаппарата. А именно этот кадр – с квадрокоптера, который показывает весь объем. Для сравнения – мы там очень маленькие, на фоне людей воронка огромная. Долго возле кратера не постоишь, потому что от него идет жар. Туркменистан тоже не северная страна, там жарко. Мы снимали при 39 градусах. А из воронки температура 100-150 градусов, – рассказал главный оператор МТРК «Мир» Дмитрий Ходаковский.

Фото предоставлено МТРК «Мир».

По мнению руководителя службы продвижения МТРК «Мир» Сергея Гревцева, ограничений в выборе тем и жанров работ для конкурса «МИР выглядит ярко» нет.

Фото предоставлено МТРК «Мир».

- У каждого из нас есть свое «место силы» на малой Родине – для кого-то это осенний лес с тропинками, по которым бродил, еще будучи школьником, для кого-то любимый бабушкин пирог с вареньем из черной смородины. Приятно, что каждый из участников конкурса по-своему воспринял идею, но считал общий посыл и постарался передать в своих снимках и описании к ним особое теплое настроение. Когда смотришь на эти фотографии, настроение улучшается и становится теплее на душе. Чем разноформатнее и колоритнее будут представленные на конкурс работы, тем ярче получится тот самый микс из красок и историй, объединенных под слоганом «Мир выглядит ярко», - считает Сергей Гревцев.

Фото предоставлено МТРК «Мир».